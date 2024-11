Ferrari ha premiato i migliori dipendenti dei concessionari con il Testa Rossa Awards 2024

Il logo del Cavallino Rampante è riconosciuto in tutto il mondo come un segno distintivo del design e della tecnologia automobilistica all’avanguardia. I designer e gli ingegneri del marchio celebrano l’eccellenza ogni giorno. E lo stesso vale per lo staff dei concessionari Ferrari, che è orgoglioso di supportare la fedele base di clienti Ferrari quando si tratta di vendite, assistenza e post-vendita.

Ferrari ha premiato alcuni dei dipendenti più talentuosi dei concessionari

L’ottava edizione dei Testa Rossa Awards, tenutasi lo scorso ottobre presso la sede centrale dell’azienda a Maranello, ha premiato alcuni dei dipendenti più talentuosi dei concessionari Ferrari, riunendoli e applaudendoli per aver offerto un altro anno il servizio di massima qualità presso le concessionarie del marchio in tutto il mondo.

I premi erano suddivisi in sei categorie: Top Sales Executive, Top Marketing Executive, Top Service Manager, Top Technician, Top After Sales Ambassador e Top Pre-Owned Manager (una nuova categoria introdotta quest’anno); i candidati venivano selezionati tra migliaia di dipendenti della rete globale di concessionari Ferrari, che copre 11 regioni e 21 paesi.

I 36 finalisti, sei per ogni categoria, sono stati selezionati dopo aver completato con successo una serie di rigorosi test di assistenza clienti, con i tecnici sottoposti a rigorose valutazioni delle loro capacità tecniche e diagnostiche. I vincitori finali hanno ricevuto i loro premi dopo essere arrivati ​​a Maranello per competere nella fase finale di questa sfida internazionale.

Tutti e sei i vincitori hanno ricevuto il trofeo ufficiale della loro categoria, che potranno esporre con orgoglio nella rispettiva concessionaria per un anno prima di essere riconsegnato alla Ferrari Academy e consegnato al vincitore del 2025. I vincitori del 2024 hanno ricevuto anche una replica del trofeo, in scala 1:2, con un’etichetta che mostra il loro nome, la loro concessionaria, la categoria vinta e l’anno della vittoria.

La Ferrari Academy si congratula con i vincitori di ogni categoria e non vede l’ora di accogliere un altro gruppo di finalisti ai Testa Rossa Awards del prossimo anno, dove coloro che saranno orgogliosi di offrire la migliore esperienza possibile presso una concessionaria Ferrari saranno giustamente premiati.

I vincitori di quest’anno nelle diverse categorie si sono distinti per il loro impegno e talento. Nella categoria “Tecnico superiore”, il premio è andato a Jesus Alvarez, di Emil Frey Sportivo GmbH in Germania. Paula El Helou, rappresentante di Al Tayer Motors LLC negli Emirati Arabi Uniti, è stata riconosciuta come “Responsabile del servizio clienti”. Jakob Engsbye, di Formula Automobile in Danimarca, ha ricevuto il titolo di “Top After Sales Ambassador”.

Per la categoria “Top Pre-Owned Manager”, il premio è stato assegnato a Sebastian Mora, di Ferrari of Naples negli Stati Uniti. Alex Keddie, in rappresentanza di Graypaul Edimburgo nel Regno Unito, si è distinto come “Responsabile marketing di alto livello”. Infine, Bryan Luthringer, di SF Côte d’Azur Cannes in Francia, ha conquistato il riconoscimento di “Responsabile vendite”.