Ferrari continua a crescere anche nel terzo trimestre 2024

Nei giorni scorsi Ferrari ha annunciato i suoi risultati preliminari consolidati per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024. Le consegne hanno raggiunto 3.383 unità nel terzo trimestre del 2024, in calo del 2,2% rispetto all’anno precedente. Le spedizioni trimestrali hanno riflesso le deliberate allocazioni geografiche. Nel trimestre l’area EMEA è aumentata di 28 unità, in America le vendite sono scese di 26 unità, Cina continentale, Hong Kong e Taiwan sono diminuite di 114 unità e Resto dell’APAC è aumentato di 36 unità.

I ricavi netti della Ferrari nel terzo trimestre 2024 ammontano a 1,644 miliardi di euro, segnando un aumento del 6,5%

La Ferrari Purosangue, la Roma Spider e la 296 GTS hanno guidato le consegne nel trimestre. Le spedizioni della SF90 XX Stradale sono aumentate e sono iniziate le prime consegne della SF90 XX Spider. La 812 Competizione A ha visto diminuire le sue vendite, avvicinandosi alla fine del ciclo di vita, mentre la 812 Competizione e la Roma sono state eliminate dalla gamma. Le vendite della Daytona SP3 sono aumentate rispetto all’anno precedente, in linea con i piani. Il portafoglio prodotti nel trimestre comprendeva otto modelli con motore a combustione interna (ICE) e cinque modelli con motore ibridi, che rappresentavano rispettivamente il 45% e il 55% delle spedizioni totali.

I ricavi netti del terzo trimestre 2024 sono stati pari a 1.644 milioni di euro, in aumento del 6,5% o del 7,0% a valuta costante. I ricavi delle Auto e ricambi sono stati pari a 1.400 milioni di euro (in crescita del 5,2% o del 5,8% a cambi costanti, grazie a un mix di prodotti e Paesi più ricco e a maggiori personalizzazioni. I ricavi da sponsorizzazioni, commerciali e di marca hanno raggiunto i 174 milioni di euro, in crescita del 20,4% o del 20,9% a valuta costante, principalmente attribuibile alle nuove sponsorizzazioni.

L’EBITDA rettificato del terzo trimestre 2024 ha raggiunto i 638 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto all’anno precedente e con un margine EBITDA rettificato del 38,8%. L’EBIT rettificato del terzo trimestre 2024 è stato pari a 467 milioni di euro, in aumento del 10,3% rispetto all’anno precedente e con un margine EBIT rettificato del 28,4%. Il volume è stato leggermente negativo (10 milioni di euro), in linea con il calo delle spedizioni rispetto all’anno precedente.

L’andamento della variazione mix/prezzo è stato positivo (60 milioni di euro), riflettendo principalmente l’arricchimento del mix di prodotto, sostenuto dalla Daytona SP3 e dalle poche vendite della 499P Modificata, dall’aumento delle personalizzazioni e dal mix Paese positivo guidato dalle Americhe.

I costi industriali/spese di ricerca e sviluppo sono diminuiti (11 milioni di euro), principalmente a causa dei minori ammortamenti, in linea con la dismissione di alcuni modelli. Le spese generali, amministrative e di vendita sono cresciute (23 milioni di euro) riflettendo principalmente le continue iniziative per software, infrastrutture digitali e sviluppo organizzativo, nonché gli investimenti nei marchi.

Le altre variazioni sono state positive (14 milioni di euro), principalmente dovute all’effetto combinato di nuove sponsorizzazioni e costi inferiori dovuti alle ipotesi riviste di classifica in stagione della Formula 1. Gli oneri finanziari netti del trimestre della Ferrari sono stati pari a circa 1 milione di euro, rispetto ai proventi finanziari netti pari a 3 milioni di euro dell’anno precedente, che includevano anche la plusvalenza sull’emissione obbligazionaria in contanti realizzata nel terzo trimestre del 2023.

L’aliquota d’imposta nel trimestre è stata pari al 19,5%, riflettendo principalmente la stima del beneficio attribuibile al Patent Box e agli incentivi fiscali per i costi e gli investimenti in ricerca e sviluppo ammissibili. Di conseguenza, l’utile netto rettificato del trimestre è stato pari a 375 milioni di euro, in aumento del 13,0% rispetto all’anno precedente, e l’utile diluito rettificato per azione del trimestre ha raggiunto 2,08 euro, rispetto a 1,82 euro nel terzo trimestre del 2023.

Il flusso di cassa libero industriale del trimestre della Ferrari è stato forte a 364 milioni di euro, trainato dall’aumento dell’EBITDA rettificato e da una variazione positiva del capitale circolante, accantonamenti e altro per 12 milioni di euro, parzialmente compensati da spese in conto capitale ( [2] ) per 249 milioni di euro e interessi netti in contanti e imposte per 27 milioni di euro.

L’indebitamento netto industriale al 30 settembre 2024 era pari a 246 milioni di euro, rispetto ai 441 milioni di euro al 30 giugno 2024, riflettendo anche i riacquisti di azioni per 147 milioni di euro. Al 30 settembre 2024, la liquidità disponibile totale era pari a 2.079 milioni di euro (1.882 milioni di euro al 30 giugno 2024), incluse linee di credito impegnate non utilizzate per 550 milioni di euro.

“Il terzo trimestre mostra ancora una volta risultati in crescita per Ferrari, trainati da un solido mix di prodotto e da maggiori personalizzazioni”, ha affermato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari. “Conferma il nostro impegno a mantenere le promesse fatte al Capital Markets Day del 2022, insieme all’eccezionale visibilità del portafoglio ordini fino al 2026, alla continua innovazione di prodotto, come dimostra la supercar F80 appena svelata, e all’innovazione di processo, con il rafforzamento della nostra competenza interna nell’elettrificazione. La chiusura dell’impianto di trigenerazione a gas di Maranello, in anticipo rispetto all’obiettivo, segna inoltre un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di neutralità carbonica per il 2030″.