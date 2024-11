Jeep tornerà al Super Bowl nel 2025

Jeep farà il suo ritorno al Super Bowl nell’edizione del 2025. Il marchio di Stellantis trasmetterà uno spot durante il più grande evento televisivo degli Stati Uniti, previsto per il 9 febbraio. Al momento, la casa automobilistica non ha fornito dettagli né sul concept creativo né sull’agenzia pubblicitaria incaricata di realizzare la campagna.

Il ritorno al Super Bowl rappresenta un’occasione importante per Jeep

L’annuncio dell’acquisto dello spazio pubblicitario è stato fatto durante il Los Angeles Auto Show, nel corso di una presentazione tenuta da Bob Broderdorf, responsabile del marchio Jeep per il Nord America. Durante il suo intervento, Broderdorf ha evidenziato l’impegno crescente del marchio nel rafforzare le sue strategie di marketing. Il ritorno al Super Bowl rappresenta un’occasione importante per Jeep, con l’opportunità di lasciare il segno su milioni di spettatori che seguiranno l’evento sportivo più atteso della stagione NFL.

Come spiegato da Ad Age, Highdive è la principale agenzia creativa di Jeep, ma è noto che la casa automobilistica ha realizzato presentazioni indipendenti per le pubblicità del Super Bowl in altre occasioni. Jeep è già apparsa al Super Bowl nel 2023 e nel 2021, in quest’ultima occasione con una pubblicità accanto al musicista Bruce Springsteen. L’acquisto dello spazio pubblicitario 2025 arriva in un momento difficile per la casa automobilistica, che ha eliminato migliaia di posti di lavoro a causa del calo delle vendite presso Stellantis, la società madre di altri marchi importanti come Peugeot, Citroën e Opel.

Domenica 9 febbraio 2025, si svolgerà la LVIII edizione del Super Bowl e, solo poche settimane fa, Fox ha annunciato di aver venduto tutti gli spazi pubblicitari dell’evento sportivo ad un prezzo record. Nel 2023, l’ultima volta che Fox ha posseduto gli spot del Super Bowl, la società ha guadagnato quasi 600 milioni di dollari di entrate pubblicitarie, mentre la Paramount ha superato quella cifra con la trasmissione del 2024, registrando le entrate pubblicitarie più alte di sempre per il Super Bowl.