Ecco lo spot di Jeep con Bruce Springsteen andato in onda durante il SuperBowl

Il Super Bowl è un evento che attrae più di 100 milioni di persone negli Stati Uniti. Spettatori che sono testimoni della partita, ma anche delle fino a settanta pubblicità che vengono trasmesse durante la sua messa in onda. Pubblicità non proprio economica: quest’anno 30 secondi costano tra 5,5 e 5,6 milioni di dollari. Non sappiamo quanto Jeep abbia pagato per il suo spot, ma quello che sappiamo è che Bruce Springsteen ha fatto il suo debutto al Super Bowl a bordo della sua Jeep.

Era diventata l’ossessione di Olivier Francois, chief marketing officer di Stellantis. Uno sforzo personale per vedere il cantante sul piccolo schermo alla guida di uno dei modelli del brand nordamericano: poche coppie possono rappresentare meglio gli Stati Uniti. Negli ultimi anni, Jeep è stata presente al Super Bowl ed è stato nel 2021 che Bruce Springsteen è apparso, per la prima volta, all’evento sportivo.

L’annuncio dura un paio di minuti ed è stato soprannominato “The Middle”. Protagonista il cantante e la sua Jeep CJ-5 del 1980 con la quale viaggia attraverso un pittoresco paesaggio nordamericano mentre il marchio trasmette messaggi di unità su una melodia emotiva. A differenza delle precedenti azioni commerciali di Jeep, in questo spot il ruolo dei suoi modelli è piuttosto minore. Oltre all’auto di Bruce Springsteen, compare solo un modello in più e lo fa su un piano secondario: una Jeep Willys CJ-5 del 1965. Sembra che questa volta il marchio abbia preferito concentrarsi più sul messaggio che sui suoi prodotti.

È stato registrato in cinque giorni in diverse località del Colorado e del Nebraska. Tuttavia, la sede principale dello spot è stato il vecchio centro geografico situato in Libano (Kansas). Il cuore dell’America è stato lì per 47 anni: nel 1959, con l’arrivo dell’Alaska e delle Hawaii, il centro si è spostato di 885 chilometri a Belle Fourche nel South Dakota.

Bruce Springsteen è stato fortemente coinvolto nella produzione della pubblicità lavorando a stretto contatto con il regista Thom Zimny. Non sorprende che “The Boss” abbia scritto e prodotto l’intera colonna sonora dell’annuncio: “È stato determinante nel creare questo messaggio comune. Questo è un momento in cui una comunicazione come questa è molto necessaria ”.

