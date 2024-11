Stellantis Rennes: la Citroën C5 Aircross, ultima possibilità di sopravvivenza

La situazione nello stabilimento Stellantis Rennes La Janais si è deteriorata dopo l’annuncio di ulteriori tagli. A partire dal 6 gennaio 2025, saranno eliminate 250 posizioni temporanee, riducendo le operazioni a un solo turno di produzione rispetto ai due in funzione a inizio 2024. Fabrice Lucas, segretario generale della CGT, critica duramente questa decisione, definendola un colpo grave per i lavoratori temporanei.

Lo stabilimento Stellantis Rennes in grande difficoltà si spera nell’arrivo di un secondo modello

Questi tagli seguono altre riduzioni avvenute nel 2024: 200 posti eliminati a gennaio e 82 posizioni soppresse a ottobre con il trasferimento di attività in Asia. La direzione attribuisce i tagli al calo della produzione, legato alla fine della Peugeot 5008 e alla fase finale della Citroën C5 Aircross, che verrà aggiornata nell’autunno 2025. La situazione dello stabilimento Stellantia Rennes riflette le difficoltà nel mantenere il livello occupazionale in un contesto di riorganizzazione e adattamento produttivo.

“Siamo consapevoli della situazione. I nostri volumi di produzione sono in calo e riteniamo che la prima metà del 2025 sarà difficile in attesa del CR3 (nome in codice del futuro C5 Aircross, ndr). È imperativo ottenere la produzione di un altro veicolo. Ce lo meritiamo perché negli ultimi anni abbiamo dimostrato di ottenere ottimi risultati in termini di qualità, quantità e sicurezza”, afferma Laurent Valy, rappresentante sindacale CFDT in Stellantis Rennes La Janais, a L’Argus.

In Bretagna un tempo i dipendenti pensavano di poter accogliere la produzione del B10, il SUV elettrico del produttore cinese Leapmotor. Il brand asiatico, sostenuto da Stellantis, non ha ancora affidato la produzione del suo modello ad una fabbrica del Vecchio Continente. Ma la Francia potrebbe essere messa da parte, sanzionata per aver sostenuto la tassazione eccessiva europea sulle auto elettriche costruite in Cina.

Il direttore generale di Stellantis, Carlos Tavares, non ha ancora ufficializzato l’assegnazione di un nuovo modello alla fabbrica di Rennes. Durante la sua visita al sito il 18 novembre, ha dichiarato che la priorità è assicurare il successo della futura Citroën C5 Aircross prima di considerare l’introduzione di un altro veicolo. “Carlos Tavares ci ha chiesto di migliorare le performance e ha detto che le opportunità arriveranno dopo. Il progetto CR3 deve avere successo. Ma se non ci sarà abbastanza domanda, non abbiamo un piano B. Se falliamo con il CR3, la fabbrica non avrà futuro,” avverte Laurent Valy.

La questione delle assunzioni rimane sospesa: Tavares non ha dato il via libera a nuove integrazioni. Attualmente, lo stabilimento conta 1.824 dipendenti con un’età media di 52 anni, un numero ben lontano dai 12.000 lavoratori impiegati nel periodo d’oro del 2004.

La chiusura di altri stabilimenti, come quella recente della Michelin, offre pochissima fiducia al personale considerato “deluso”. “Abbiamo l’impressione che la chiusura arriverà presto”, si lamenta Laurent Valy. I sindacati però sono unanimi: la produzione della C5 Aircross garantirà l’attività per almeno quattro o cinque anni. Ma cosa succederà se il veicolo non viene venduto? “Carlos Tavares non è il tipo che gestisce le fabbriche a metà velocità. Sa che altri tre stabilimenti Stellantis – Sochaux, Eisenach (Germania) e Melfi (Italia) – possono produrre questo tipo di SUV. Questa opzione è presente nella sua testa”, insiste Fabrice Lucas.