Carlos Tavares ha incontrato il capo del governo spagnolo

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha avuto un incontro con Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, presso il Palazzo della Moncloa. Durante la riunione sono stati affrontati temi relativi alle operazioni attuali e ai futuri sviluppi del Gruppo in Spagna, con un focus particolare sul ruolo delle istituzioni pubbliche nel supporto alla redditività dei progetti.

Tra i punti discussi figura l’assegnazione agli stabilimenti spagnoli della nuova piattaforma STLA Small, dedicata alla produzione di veicoli dei segmenti B e C, e la costruzione di una gigafactory di batterie per veicoli elettrici. Stellantis ha evidenziato l’importanza del sostegno ricevuto negli ultimi mesi attraverso la collaborazione con il governo spagnolo, sottolineando che questo supporto avrà un peso significativo nelle decisioni strategiche future del Gruppo automobilistico.

Non sono stati ancora forniti dettagli specifici sui progetti, ma l’azienda ha assicurato che l’avanzamento delle iniziative verrà comunicato “a tempo debito.” È probabile che maggiori informazioni vengano rilasciate entro la fine del 2024.

Durante il colloquio tra Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, e Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, sono stati affrontati anche temi di grande rilevanza per il settore automobilistico sia in Europa che in Spagna. Tra gli argomenti principali figurano gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati dall’Unione Europea per il 2025 e lo stato attuale del mercato dei veicoli elettrici, due aspetti chiave per il futuro della mobilità sostenibile e dell’industria automobilistica.

Carlos Tavares ha illustrato la posizione di Stellantis su queste tematiche strategiche, sottolineando che il Gruppo è pienamente impegnato a rispettare gli obiettivi europei in materia di emissioni di CO2 entro il 2025. Ha inoltre ribadito che Stellantis non richiede alcuna modifica agli attuali requisiti normativi, dimostrando così la capacità dell’azienda di adattarsi alle sfide poste dal quadro regolatorio europeo.

Attualmente, la cosa più importante è la stabilità delle normative, nonché la stimolazione del mercato per questo tipo di veicoli attraverso l’assistenza diretta negli acquisti e il rapido sviluppo delle infrastrutture di ricarica. All’incontro hanno partecipato anche Jordi Hereu, Ministro dell’Industria e del Turismo; Manuel de la Rocha, Direttore dell’Ufficio per gli Affari Economici e del G20; Clara Ingen-Housz, ufficio aziendale globale e specialista in relazioni pubbliche di Stellantis, e José Antonio León Capitán, direttore delle relazioni istituzionali e delle comunicazioni, Stellantis Iberia (Spagna e Portogallo).