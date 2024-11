Alfa Romeo Junior: ad ottobre in Europa è la seconda auto più venduta dal Biscione

Alfa Romeo Junior sta ottenendo un discreto successo, con già 10.000 ordini registrati. Ciò viene confermato dalle vendite in Europa per quanto riguarda il mese di ottobre, Secondo i dati di vendita di Dataforce per ottobre 2024, il B-SUV del Biscione ha immatricolato 917 unità, diventando la seconda auto più venduta del marchio, subito dopo la Tonale. Stelvio e Giulia si sono posizionate rispettivamente al terzo e quarto posto.

Ad ottobre bene le vendite per Alfa Romeo Junior in Europa

Le vendite di Alfa Romeo Junior sono prevalentemente ibride, con numeri rassicuranti nonostante le difficoltà generali del 2024 per Alfa Romeo, che ha visto una diminuzione di 5.600 immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il buon andamento della Junior offre un segnale positivo per il futuro del marchio, in un periodo altrimenti negativo per le sue vendite annuali.

Ad ottobre 2024, Alfa Romeo Tonale ha registrato 1.561 immatricolazioni, una diminuzione rispetto alle 2.660 dello stesso mese nel 2023, portando il totale annuale a 22.201 unità, in calo rispetto alle 27.907 dello scorso anno. Al secondo posto si trova l’Alfa Romeo Junior, con 1.618 unità vendute dall’inizio dell’anno, considerando che gli ordini sono stati aperti solo da poche settimane.

Alfa Romeo Stelvio ha venduto 753 unità ad ottobre (rispetto alle 1.140 dello stesso mese nel 2023), portando il totale annuale a 9.533, contro le 10.323 dell’anno precedente. La berlina di segmento D Giulia, infine, ha registrato solo 243 immatricolazioni a ottobre (457 nel 2023), con un totale di 3.537 unità vendute dall’inizio dell’anno, circa 800 in meno rispetto al 2023. A proposito di questi due modelli ricordiamo che nel corso del prossimo anno è previsto il debutto della nuova generazione di Stelvio, mentre nel 2026 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Giulia.

Alfa Romeo Junior è attualmente disponibile nelle versioni ibrida ed elettrica, con la Veloce, una variante da 280 cavalli, in arrivo nel 2025. E’ assai probabile che nei prossimi mesi le immatricolazioni del SUV si moltiplicheranno man mano che le unità ordinate saranno consegnate ai rispettivi clienti.