Chrysler Pacifica FAV Edition arricchisce la gamma della monovolume

Le avventure in famiglia chiamano e la Chrysler Pacifica è pronta a rispondere, dando ancora più motivi per fare i bagagli e partire per il prossimo viaggio pieno di divertimento con l’introduzione della Chrysler Pacifica FAV Edition 2025 dove FAV sta per Family Adventure Vehicle. Già il minivan più venduto negli Stati Uniti nel 2024 e il quarto ibrido plug-in più venduto negli Stati Uniti, la nuova Chrysler Pacifica FAV Edition rafforza le già eccezionali capacità e sicurezza della Pacifica con contenuti e accessori esclusivi, nonché il miglior volume di carico complessivo standard della categoria.

La Chrysler Pacifica FAV Edition ha il miglior volume di carico complessivo standard della categoria

La Chrysler Pacifica FAV Edition, disponibile nelle configurazioni Pacifica a benzina a trazione integrale e anteriore, nonché con Pacifica Plug-in Hybrid, farà il suo debutto mondiale durante l’anteprima stampa del Salone dell’auto di Los Angeles del 2024 il 21 novembre.

“Qualunque sia l’avventura, che si tratti di una vacanza in campagna, di una gita locale per un picnic o di un viaggio su strada per un torneo di calcio o di hockey, la Chrysler Pacifica FAV Edition aiuta le famiglie a fare il pieno di divertimento con il miglior volume di carico standard complessivo della categoria, abbinato a un aspetto sportivo e a contenuti esclusivi aggiuntivi e accessori pronti per il viaggio su strada”, ha affermato Chris Feuell, CEO del marchio Chrysler. “La Chrysler Pacifica FAV si unisce al recente ritorno della Chrysler Voyager nell’ampliamento della gamma di minivan Chrysler e nel dare davvero alle nostre famiglie e ai nostri clienti il ​​potere di scegliere il veicolo che più si adatta al loro stile di vita”.

La Chrysler Pacifica FAV e la Pacifica Plug-in Hybrid FAV del 2025 saranno disponibili sia negli Stati Uniti che in Canada, con l’apertura degli ordini e la consegna dei veicoli presso i concessionari prevista per il primo trimestre del 2025. La Chrysler Pacifica FAV Edition del 2025 offre opzioni multi-energia, basate sui modelli Pacifica Select e Pacifica Plug-in Hybrid Select con contenuti e accessori esclusivi, tra cui un portapacchi Thule, spunti di design oscurati dal popolare aspetto S e un nuovo adesivo FAV esclusivo presente sulle portiere del conducente e del passeggero anteriore.

Il portapacchi sul tetto di Thule crea più spazio per i viaggi su strada con quasi 16 piedi cubi di volume di carico, portando il volume di carico totale della Pacifica a oltre 156 piedi cubi, il migliore della categoria nel segmento dei minivan. Il portapacchi aggiunge molto spazio per riporre articoli da viaggio come sacchi a pelo, tende, ghiacciaie e cestini da picnic, sedie da spiaggia, materassi ad aria, attrezzature sportive o qualsiasi cosa aiuti le famiglie a divertirsi.

Il portapacchi nero Thule sul tetto, installato prima della consegna al cliente, è appoggiato su barre del tetto nere Mopar, allineandosi con l’aspetto elegante e total black S Appearance del FAV. Ulteriori accenti esterni neri includono cerchi Foreshadow neri da 18 pollici migliorati, una fascia nera premium e una balza posteriore nera. Il FAV offre una scelta di tre colori esterni: Diamond Black, Red Hot e Bright White.

La Chrysler Pacifica FAV Edition aggiunge funzionalità di navigazione al sistema Uconnect 5 standard con touchscreen ad alta definizione da 10,1 pollici e offre un suono di qualità superiore con il sistema audio Harman Kardon, pompato attraverso un subwoofer da 10 pollici per il quarto posteriore e un sistema da 19 altoparlanti (la Pacifica Plug-in Hybrid FAV è dotata di un sistema da 20 altoparlanti).

I tappetini resistenti Mopar per tutte le stagioni e un ampio tappetino per il carico nella parte posteriore aiutano a proteggere da pioggia, fango, neve, versamenti e altro, mantenendo l’interno pulito e pronto per la prossima avventura in famiglia.

La Chrysler Pacifica FAV Edition include una varietà di equipaggiamenti standard e opzionali presenti sui modelli Pacifica Select, tra cui: Sedili Stow ‘n Go standard della seconda e terza fila (terza fila Stow ‘n Go standard su Plug-in Hybrid), Specchietto retrovisore antiriflesso automatico, finestrini one-touch della seconda fila, apriporta universale per garage e tappeti di alta qualità aggiunti di serie su tutti i modelli Select. Le dotazioni di sicurezza standard includono l’avviso di abbandono della corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco con rilevamento del percorso trasversale posteriore, l’assistenza al parcheggio posteriore, il controllo adattivo della velocità di crociera e molto altro ancora.