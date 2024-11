Alfa Romeo, quanto costa il modello più “accessibile” nella gamma del Biscione

Non è mai stata nota per produrre auto low cost e nemmeno per essere un marchio accessibile a una clientela vastissima, ma certamente con l’ingresso di nuovi player nel mercato le difficoltà non hanno tardato ad arrivare. Alfa Romeo, iniziando la propria avventura nel mondo dell’elettrico, ha portato e porterà nuovi modelli e un’identità carica di grande stile, tradizione e innovazione. La gamma, infatti, è pronta a rinnovarsi ancora, specie dopo l’arrivo della Junior e l’annuncio delle nuove Giulia e Stelvio nei prossimi due anni, carichi di aspettative.

Se si sta considerando l’acquisto di un’Alfa Romeo a novembre 2024, fatte le dovute premesse, è bene controllare quanto costa entrare nel mondo del Biscione. Il modello “base” attualmente è rappresentato proprio dalla nuovissima Alfa Romeo Junior, disponibile in configurazione ibrida e completamente elettrica.

La versione più economica è la Junior 1.2 136CV Hybrid eDCT6, in promozione a 29.033 euro rispetto al prezzo di listino di 29.900 euro. Con un finanziamento tipo, l’anticipo è di 4.655 euro, seguito da 47 rate mensili di 250 euro e una maxi rata finale di 17.748 euro.

Passando a qualcosa di più spazioso, la seconda opzione in Alfa Romeo è la Tonale Diesel 1.6 da 130 cavalli, proposta in promozione a 38.620 euro, rispetto ai 40.600 euro del listino. Anche qui, un esempio di finanziamento include un anticipo di 6.587 euro, 47 rate mensili da 350 euro e una rata conclusiva di 24.436 euro.

Per chiudere la lista delle opzioni più accessibili, per chi desidera una berlina sportiva, c’è la Giulia Sprint Diesel 2.2 Turbo da 160 CV, con cambio automatico AT8. Attualmente il prezzo promozionale è di 45.050 euro, inferiore rispetto ai 50.500 euro standard.

La Giulia, attesissima nella nuova generazione a partire dal 2026, rappresenta un’ottima scelta per chi cerca prestazioni ed eleganza. Questa opzione sarà certamente tra quelle premium, dato il ruolo della berlina che si appresta a sfidare una concorrenza molto agguerrita da una parte all’altra dell’Atlantico (ma non solo).