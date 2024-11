Alfa Romeo Junior: la maggior parte degli ordini sono MHEV

Come vi abbiamo scritto in precedenza sarebbero già oltre 10.000 gli ordini per Alfa Romeo Junior. Il SUV compatto del Biscione sembra dunque aver iniziato con il piede giusto la sua carriera nel mondo dei motori sebbene siamo ancora lontani dalle previsioni di Imparato secondo cui a regime di questo modello Alfa Romeo avrebbe venduto tra le 50 mila e le 70 mila unità all’anno.

Il 75% delle Alfa Romeo Junior fin qui ordinate è ibrida

Analizzando i dati relativi a questi ordini, come evidenzia bene il sito Italpassion.fr, il 75% degli ordini riguarda la versione ibrida di Alfa Romeo Junior. Sebbene il modello totalmente elettrico da 156 cavalli abbia attirato circa il 25% degli acquirenti, la maggior parte degli ordini è per la versione ibrida con motore termico da 136 cavalli. La scelta è principalmente influenzata dalla significativa differenza di prezzo: la Junior ibrida parte da 29.500 euro, mentre la versione elettrica è proposta a 38.500 euro. In un contesto di consumatori particolarmente attenti ai costi, questa disparità di prezzo influisce notevolmente sulla decisione di acquisto.

Ovviamente siamo solo all’inizio delle vendite e le cose potrebbero cambiare nel lungo periodo nel caso in cui le auto elettriche inizino ad ingranare nelle vendite cosa che al momento non sta ancora accadendo. Alfa Romeo Junior è la nuova entry level della gamma del Biscione, svelata lo scorso 10 aprile anticipa un rinnovamento della gamma di Alfa Romeo che proseguirà nel 2025 con la nuova Alfa Romeo Stelvio e nel 2026 con la nuova Alfa Romeo Giulia. Poi nel 2027 dovrebbe essere la volta del ritorno nel segmento E con un grande SUV.