Nuova Lancia Ypsilon: partito da Torino il Roadshow italiano

Si è conclusa ieri a Torino la tappa inaugurale del roadshow della Nuova Lancia Ypsilon, che ogni fine settimana, fino alle festività natalizie, la vedrà protagonista nelle principali città italiane. La vettura sfilerà con eleganza e personalità nei quartieri più chic e moderni, tra le suggestive strade dei centri storici e le vivaci vie della movida serale. Dal 14 al 17 novembre, dieci esemplari del nuovo modello hanno attraversato i viali torinesi, conquistando il pubblico con le sue linee sinuose e affascinanti, rappresentando la prima auto della nuova era del marchio.

Le dieci vetture Lancia hanno percorso alcuni dei luoghi più emblematici di Torino, come la storica via Po, che offre una vista spettacolare sulla collina torinese e sul fiume Po, collegando Piazza Castello a Piazza Vittorio Veneto. Non poteva mancare Piazza San Carlo, il “salotto di Torino”, dove la Ypsilon ha trovato il suo posto perfetto nel raffinato contesto cittadino. Le vetture hanno anche attraversato il Quadrilatero e Piazza Vittorio Veneto, cuore pulsante della movida torinese. Nel 2025, la Nuova Lancia Ypsilon segnerà il ritorno del marchio nelle competizioni automobilistiche con la Ypsilon Rally4 HF, un tributo alla sua storica tradizione nel rally.

Non è necessario aspettare il 2025 per scoprire le qualità di maneggevolezza, efficienza e prestazioni della Nuova Lancia Ypsilon. Presso le 160 Case Lancia in Italia, i clienti possono vivere un’esperienza esclusiva, effettuare test drive e conoscere le versioni Ypsilon, LX e Cassina, disponibili sia in versione elettrica che ibrida. Inoltre, fino al 30 novembre, è possibile approfittare di vantaggiose offerte finanziarie, come una rata mensile di 200€ per 48 mesi per la versione Ibrida, con il bonus statale in caso di rottamazione. La Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile a 200€ per 36 mesi, con la possibilità di scegliere al termine del finanziamento se sostituire, mantenere o restituire il veicolo.

Il nuovo modello sarà protagonista di un altro emozionante fine settimana, con la seconda tappa del roadshow della Nuova Lancia Ypsilon che si terrà a Milano dal 21 al 24 novembre. La città, simbolo globale di moda e design, ospiterà l’evento, seguito dalle tappe di Roma (28 novembre – 1 dicembre) e Napoli (5 – 8 dicembre). Ogni appuntamento offrirà un’esperienza unica, caratterizzata dallo stile, dall’innovazione e dal prestigio italiano, rendendo ogni tappa un evento imperdibile per tutti gli appassionati del marchio Lancia.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato: “Sono orgoglioso dell’accoglienza che il pubblico torinese ha riservato alla Nuova Lancia Ypsilon in questa prima tappa del nuovo tour italiano. Straordinario anche l’entusiasmo mostrato dai tanti stranieri che, in quei giorni, hanno invaso Torino per assistere alle ATP Finals”.

“E la vittoria di Jannik Sinner è stata il culmine di una settimana di gioia e gloria nazionale, confermando la capacità del capoluogo piemontese di eccellere in ogni campo. Il nostro legame con la città che diede i natali a Lancia nel 1906 è profondo, la stessa città che ospita il quartier generale e il Centro Sile del marchio, dove è stata progettata, sviluppata e disegnata la Nuova Lancia Ypsilon. Ecco perché il nuovo tour italiano non poteva che partire da Torino, crocevia di eleganza, storia e innovazione, valori che riflettono l’essenza di Lancia e che trovano la loro massima espressione nella Nuova Ypsilon.”