Stellantis sta sviluppando un hardware innovativo per migliorare la ricarica delle auto elettriche

Stellantis sta sviluppando una tecnologia innovativa che potrebbe trasformare la ricarica dei veicoli elettrici nelle stazioni di ricarica rapida CC a bassa potenza. Questo nuovo sistema, recentemente descritto in un brevetto pubblicato dall’United States Patent and Trademark Office (USPTO), è progettato per ridurre il divario tra le architetture di ricarica a 400 volt e 800 volt. Ciò permetterà a veicoli elettrici ad alto voltaggio, come il Ram 1500 REV del 2025, di ricaricarsi più velocemente anche nelle stazioni con uscite meno potenti.

La maggior parte delle stazioni di ricarica rapida DC esistenti funziona a 400 volt, il che limita le velocità di ricarica per i veicoli elettrici a 800 volt. Molte case automobilistiche affrontano questo problema con moduli boost DC dedicati, che aggiungono peso, costo e complessità. La soluzione di Stellantis riduce al minimo questi svantaggi ripensando il processo.

Invece di affidarsi a componenti ingombranti, Stellantis propone di utilizzare un sistema di interruttori a relè e un piccolo condensatore DC. Questi componenti lavorano con l’inverter e il motore elettrico del veicolo per convertire la tensione inferiore nella potenza più elevata necessaria per una ricarica rapida.

Questo sistema riduce la necessità di componenti costosi e ingombranti, migliorando la compatibilità con le stazioni di ricarica a 400 volt, inclusa la rete Supercharger di Tesla. È particolarmente significativo mentre Stellantis adotta architetture a 800 volt per i suoi veicoli elettrici di maggiori dimensioni, come il Ram 1500 REV, mentre molti modelli futuri sulla piattaforma STLA continueranno a utilizzare il sistema a 400 volt. Stellantis ha una lunga tradizione nell’esplorare soluzioni per semplificare i componenti dei veicoli elettrici.

Questo brevetto si inserisce nella più ampia strategia del gruppo di ridurre l’hardware a bordo, rendendo gli EV più leggeri, efficienti e convenienti. Sebbene questa caratteristica non sia essenziale per tutti i modelli futuri, rappresenta comunque un progresso verso una maggiore compatibilità dei veicoli elettrici con l’infrastruttura di ricarica esistente.