Alfa Romeo Junior finalista di “Car of The Year 2025

Alfa Romeo è orgogliosa di annunciare la selezione di Alfa Romeo Junior tra i sette finalisti per l’ambito premio internazionale “Car of the Year”. Junior è stata testata su strada e valutata da una giuria di esperti del settore, composta da 59 giornalisti automobilistici provenienti da 23 paesi europei. La rosa dei candidati riduce i contendenti al titolo da 42 a sole 7 vetture. D’ora in poi saranno soggetti ad ulteriori analisi tecniche e test dinamici. Tra le sette, l’auto con il maggior numero di voti sarà premiata come “Auto dell’anno” al Salone dell’Auto di Bruxelles il 10 gennaio 2025.

Alfa Romeo Junior si unisce alla lista dei sette finalisti in lizza per l’ambito premio internazionale Car of the Year 2025

Sportiva nell’animo, compatta e dallo stile tipicamente italiano, l’Alfa Romeo Junior rappresenta la nuova porta d’ingresso nell’universo Alfa Romeo per tutti coloro, Alfisti e non, che aspettavano il ritorno del marchio in questo segmento. Per ricoprire un ruolo da protagonista, Alfa Romeo propone l’utilitaria più sportiva ed emozionante da guidare dell’intera categoria, l’unica in grado di soddisfare gli amanti di Giulietta e Mito, e di attrarre una nuova generazione di Alfisti.

Alfa Romeo Junior è aperto a tutti e offre a tutti la possibilità di accedere ad un’auto distintiva e attraente. La sua missione è conquistare una nuova generazione, grazie ad un nuovo linguaggio stilistico. La sua innata attitudine alla sportività rimane incrollabile e garantisce un’esperienza di guida coinvolgente nella vita di tutti i giorni.

Alfa Romeo Junior unisce uno stile accattivante alla tecnologia più avanzata in termini di comfort, connettività e dinamica di guida. Comfort senza compromessi, come testimonia il bagagliaio più capiente tra i concorrenti di fascia alta (400 litri). La proposta commerciale di Junior è la più ampia del segmento, offrendo completa libertà di scelta senza mai rinunciare alla sportività distintiva.

Alfa Romeo Junior è disponibile nella versione Ibrida, con motore ibrido VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 cavalli, il primo del segmento ad avere come optional la trazione integrale Q4. La versione Elettrica, proposta in due varianti di potenza da 156 cavalli e un’autonomia WLTP fino a 410 km, oltre alla versione più sportiva Veloce da 280 cavalli, incarnazione del DNA sportivo di Alfa Romeo.