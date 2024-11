Fiat: ecco da quali auto è composta la sua nuova gamma 2025 per il Messico

Fiat da più di un secol, cerca di portare il proprio marchio sui mercati più competitivi del mondo, utilizzando diverse strategie. Per gran parte della sua storia, il marchio ha lanciato soluzioni di mobilità con una vocazione globale, adattandole alle peculiarità di ogni Paese, e con l’obiettivo di mettere a disposizione delle persone automobili pratiche, accessibili e, soprattutto, divertenti.

La gamma 2025 di Fiat in Messico è composta da: Argo, Pulse e Fastback

È il caso del Messico, dove l’azienda italiana dispone di una delle gamme più complete e pratiche del settore, con veicoli caratterizzati da design accattivante, versatilità, bassi consumi, nonché sospensioni pensate per le strade nazionali. Sin dal suo lancio, Argo è stato il primo prodotto dell’azienda italiana con il nuovo volto Fiat, un veicolo dalle molteplici caratteristiche e dalle proposte innovative, in uno dei segmenti più importanti e con maggiori potenzialità nel mercato nazionale.

Parte delle novità nell’offerta Fiat Argo 2025 riguarda la versione S-Design, con un pacchetto visivo più giovane e sportivo, che incorpora un efficiente motore Firefly da 1,3 litri con cambio manuale a 5 marce o automatico CVT. Per chi cerca qualcosa di più avventuroso può optare per la variante Trekking, con sospensioni, ruote e pneumatici più robusti, oltre ad un trattamento estetico di tipo All-Terrain. In questo modo, il portafoglio di Fiat Argo si rafforza e consente al cliente di avere un’ampia gamma di opzioni, sia visive che funzionali, che si adattano al suo stile di vita e alla sua personalità.

Fiat Argo 2025 è stata sviluppata sulla nuova piattaforma Stellantis MP1, è stata progettata al Centro Stile Fiat da Peter Fassbender secondo il concetto chiamato wrap around, già sperimentato in altri modelli del marchio, con equilibrio nelle proporzioni, eleganza nella dettagli e la sportività tanto desiderata in una berlina.

Sotto il cofano c’è il motore Firefly a 4 cilindri, con cilindrata di 1,3 litri che sviluppa 97 cavalli e 94 piedi libbra di coppia, associato ad un cambio manuale a 5 marce o automatico CVT. Questo motore si basa sui pilastri dell’efficienza e dell’affidabilità, distinguendosi per la sua elasticità a tutti i regimi, grazie all’adozione di due valvole per cilindro e un sistema di apertura variabile, un elevato rapporto di compressione, nonché minimi attriti interni . Spicca l’utilizzo di una catena di distribuzione al posto del nastro che garantisce robustezza senza eguali e bassi costi di manutenzione.

In termini di connettività, dispone di un moderno touch screen a colori flottante da 7 pollici, con eccellente ergonomia e visibilità, oltre alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Fiat Argo 2025 si distingue per i suoi elementi di sicurezza come gli airbag frontali e laterali, oltre a una telecamera per la retromarcia con linee dinamiche e sensori di parcheggio in tutte le versioni. Su tutte le versioni sono di serie i sedili con ancoraggi ISOFIX, perfetti per i seggiolini per bambini. Allo stesso modo, offre la chiusura centralizzata delle porte che si attiva quando si superano i 20 km/h, un sistema di allarme visivo e acustico per la cintura di sicurezza, nonché il monitoraggio della pressione dei pneumatici.

La carrozzeria di Fiat Argo utilizza acciai ad alta resistenza, soprattutto nelle zone che costituiscono la cellula di sopravvivenza degli occupanti. Rispetto ai suoi predecessori, Fiat Argo ha aumentato la rigidità torsionale del 7% e quella flessionale dell’8%, garantendo maggiore resistenza, sicurezza e durata.

La Fiat Pulse invece è un SUV moderno progettato per offrire un mix ideale di design, praticità, sicurezza ed efficienza, entrando in uno dei segmenti in più rapida crescita in Messico. Dotata di un motore Firefly 1.3 litri, sviluppa 173 CV grazie al potente turbo Stellantis T270, associato a una trasmissione CVT o automatica AISIN a 6 rapporti, garantendo performance elevate, consumi ridotti e comfort di guida.

Il veicolo accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 215 km/h. Sospensioni ottimizzate, sterzo preciso e un peso ridotto di 1.281 kg assicurano agilità e robustezza, mentre il sistema di scarico offre la caratteristica nota sportiva Abarth. Pulse eccelle anche nella sicurezza, con un pacchetto ADAS avanzato e airbag frontali e laterali di serie.

Il design interno unisce comfort e tecnologia, con un sistema multimediale Uconnect (8,4-10,1 pollici) compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Con una capacità del bagagliaio di 370 litri e sedili posteriori abbattibili 60/40, è estremamente versatile. Prodotta in Brasile, rappresenta una proposta emozionante per chi cerca un SUV elegante, sicuro e performante.

La Fiat Fastback è il SUV Coupé che unisce spazio e sportività, con il bagagliaio più grande della categoria, un’altezza da terra elevata e un design dinamico e raffinato. Creato dal team Stellantis Design Center South America, presenta linee fluide, superfici muscolose e un montante C inclinato, conferendo leggerezza visiva e forza estetica.

L’abitacolo combina funzionalità, tecnologia e design italiano, con finiture moderne e materiali tattili di alta qualità. Il motore 1.3 turbo da 173 CV offre sportività ed efficienza, supportato da un cambio automatico a sei rapporti e modalità di guida versatili. Le sospensioni ottimizzano il comfort e la dinamica di guida, assorbendo le irregolarità del terreno.

Fiat Fastback include avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e fari LED che migliorano visibilità e sicurezza. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici è personalizzabile, con modalità Sport e risparmio carburante. Il sistema multimediale Uconnect da 10,1 pollici gestisce funzioni del veicolo e indicatori avanzati come turbo boost e forza G. Fiat Fastback combina versatilità SUV, stile coupé e innovazioni tecnologiche, offrendo praticità, comfort e prestazioni per la vita urbana e oltre.