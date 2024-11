Alfa Romeo Giulia e Stelvio Edizione Carbonio limitatissima a 50 esemplari

Le iconiche Alfa Romeo Giulia e Stelvio stanno preparando il loro addio negli States e in terra australiana. C’è ancora tempo per un’ultima sorpresa esclusiva. Prima di salutare il pubblico nei due importanti mercati, per la verità portatori di un successo decisamente modesto, gli acquirenti australiani possono approfittare di un’edizione speciale.

Stiamo parlando della Edizione Carbonio per Giulia e Stelvio. Basata sull’allestimento Veloce delle due Alfa Romeo, questa versione aggiunge dettagli in fibra di carbonio e una dotazione di serie più ricca rispetto ai modelli standard.

Tale edizione speciale australiana è simile ai modelli Carbon Edition degli Stati Uniti, che si basavano sulla Quadrifoglio, ma l’edizione australiana prende spunto in tutto e per tutto dalla versione Veloce.

Le modifiche esterne comprendono finiture in fibra di carbonio per le calotte degli specchietti, il tetto panoramico a doppio pannello e, nella Giulia berlina, uno spoiler a labbro e battitacco illuminati. La Stelvio, invece, sfoggia esclusive luci con il marchio Alfa Romeo. Entrambi i modelli montano fari Matrix LED, pinze freno Brembo rosse, scritta nera sul portellone posteriore ed emblemi monocromatici.

All’interno, entrambi i modelli speciali del Biscione si arricchiscono di un pulsante di avviamento rosso sul volante, ispirato alla Quadrifoglio, insieme a una chiave abbinata. La dotazione di serie include un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, infotainment da 8,8 pollici, un sistema audio Harman Kardon a 14 altoparlanti e numerosi sistemi di assistenza alla guida ADAS.

Per quanto riguarda le prestazioni, i motori rimangono invariati rispetto alla versione Veloce. Il motore turbo da 2,0 litri e quattro cilindri eroga 276 CV (280 CV) e 400 Nm di coppia. L’Alfa Romeo Giulia è a trazione posteriore, mentre la Stelvio è dotata di trazione integrale Q4. Entrambe sono dotate di un differenziale a slittamento limitato sull’asse posteriore.

La produzione di questi modelli esclusivi Alfa Romeo è limitata a 33 unità per la Giulia e 17 per la Stelvio, con un totale di soli 50 veicoli disponibili per il mercato australiano. I prezzi partono da 79.150 dollari australiani per la Giulia e 87.150 dollari per la Stelvio, con un incremento di circa 4.200 dollari rispetto alle versioni Veloce.