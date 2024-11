Abarth e Breil celebrano l’anniversario dello Scorpione con il nuovo orologio Abarth 695 75° Anniversario

Abarth continua a celebrare il suo 75 ° anniversario e svela il magnifico risultato della collaborazione con Breil, una partnership di lunga data iniziata un decennio fa. Prodotto in soli 375 pezzi, Breil e Abarth hanno progettato un esclusivo orologio in edizione limitata, rendendo omaggio ai codici estetici dell’edizione limitata 695 75° Anniversario di Abarth.

Abarth e Breil di nuovo insieme per una partnership di lunga data che ha dato vita al nuovo orologio Breil Abarth 75° Anniversario

Grazie ai suoi dettagli raffinati, il cronografo ispirato alla 695 75° Anniversario di Abarth mette in risalto la passione per il design e le prestazioni che accomuna i due marchi, fondendo sapientemente tecnologia, stile e comportamento furioso rappresentato dall’auto. Una collisione perfetta tra due universi paralleli che hanno trovato un modo unico per combinarsi tra loro.

Breil ha scelto un look total black abbinato ad elementi dorati per rendere omaggio alla livrea dell’auto e ai suoi accattivanti dettagli, come il cerchione dorato, la scritta Abarth sulla portiera e lo scorpione sul tetto, tratti distintivi dell’audace Abarth 695 75° Anniversario. Dotato di cassa in acciaio inossidabile nero satinato IP, corona in acciaio IP oro con inserti in gomma zigrinata e lunetta IP nera lucida, Breil non poteva non presentare uno dei tratti più iconici di Abarth: i cerchi ultra sportivi e ruggenti dell’auto iconica.

Alimentato da un motore Miyota OS21, il Breil Abarth 75° Anniversario sfoggia un’accattivante lancetta dei secondi in IP oro che scorre elegantemente sul quadrante nero a due livelli, la cui punta è impreziosita dall’esclusivo simbolo dello scorpione nero su sfondo oro, aggiungendo un tocco distintivo che esalta il design audace dell’orologio.

Gli indici e i numeri dorati sul rehaut aggiungono un sorprendente contrasto allo sfondo nero, garantendo sia la leggibilità che un’estetica lussuosa. La combinazione di questi dettagli dorati con i toni neri del quadrante evidenzia l’eleganza sportiva dell’orologio e la natura celebrativa dell’Abarth 75° Anniversario. L’orologio Abarth e Breil è disponibile presso i rivenditori di orologi premium e online.

La collaborazione con Breil è solo l’ultima di un lungo e ricco elenco di celebrazioni per il 75 ° anniversario del marchio dello Scorpione. Ad aprile, l’Heritage Hub, a Torino, ha ospitato una mostra che ha mescolato tradizione e innovazione esponendo alcuni dei veicoli più iconici e i modelli più recenti di Abarth, come la limited edition 695 75 ° Anniversario, concepita per l’occasione, protagonista della mostra.

Anche Abarth ha stupito i suoi appassionati presentando pochi giorni fa la sua Abarth più potente di sempre, l’Abarth 600e con i suoi 280 CV, motore elettrico da 207 kW, velocità massima di 200 km/h e accelerazione da 0 a 100 in 5,85 secondi.