All’Heritage Hub va in scena la mostra “Insolite e sorprendenti Fiat”

A partire dal 15 novembre, l’Heritage Hub ospita la mostra temporanea “Insolite e sorprendenti Fiat”, un affascinante percorso che esplora alcuni dei modelli meno noti della lunga storia della casa italiana, evidenziando la sua continua evoluzione. La mostra celebra la capacità del marchio italiano di sorprendere il pubblico globale con innovazioni nel design, tecnologie all’avanguardia e scelte audaci. Questa esposizione si inserisce nell’ambito della mostra “125 Volte Fiat” al MAUTO, dedicata al 125° anniversario della marca.

Dal 15 novembre il grande pubblico avrà l’opportunità di osservare da vicino, tra i numerosi esemplari Fiat 14 modelli insoliti

L’esposizione si sviluppa attorno a tre temi principali: Innovazione, Efficienza e Divertimento. L’Innovazione è rappresentata da modelli che riflettono i momenti in cui FIAT ha spinto i confini della tecnologia e del design. L’Efficienza esplora l’ottimizzazione dei costi, dei consumi e dello spazio. Infine, il tema del Divertimento è incarnato da veicoli che esprimono un lato più ludico del marchio, con design accattivanti e prestazioni sportive.

La rassegna, pensata per appassionati di auto, famiglie e soprattutto giovani, offre un’esperienza immersiva nel mondo FIAT, accessibile con il biglietto d’ingresso standard per l’Heritage Hub. Per maggiori dettagli e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Stellantis Heritage o la pagina dedicata. Tra i modelli esposti, la Fiat 520 (1927-1931), uno dei primi veicoli FIAT con motore a sei cilindri, rappresenta un’importante innovazione dell’epoca, segnando il debutto del marchio nel segmento delle vetture di lusso.

La Fiat 100 (Prototipo 600, 1955) segna l’inizio della motorizzazione di massa in Italia, anticipando la popolarità della Fiat 600. Interessante anche la Fiat Scia (Concept 1993), una visione futuristica del design automobilistico, e la Fiat Vanzic (Concept Elettrico 1995), che prefigurava un futuro di auto elettriche e city car compatte. La Fiat Trepiuno Concept (2004) anticipa la nascita della nuova 500, con un design innovativo pensato per la mobilità urbana.

La 500 “C” Giardiniera Legno (1948-1953), conosciuta come “Topolino”, è una delle versioni più rare della 500. Caratterizzata dalla carrozzeria in legno, questa piccola station wagon univa praticità e un’estetica rétro, ed era destinata principalmente a usi commerciali. La Campagnola AR 51 (1951-1974), un fuoristrada progettato per l’esercito italiano, è un altro esempio della versatilità della FIAT, con un design funzionale che l’ha resa un veicolo ideale per missioni militari e di pace. Un’altra innovazione è la 600 Multipla (1956-1967), una delle prime monovolume della storia, con capacità di trasporto fino a sei persone, che la rendeva perfetta per famiglie numerose e usi commerciali. Infine, la Fiat Panda Militare Steyr Puch (1986-2003), realizzata in collaborazione con Steyr-Puch, rappresenta un altro esempio di adattamento della Panda a specifiche esigenze militari.

La Fiat Panda Militare Steyr Puch (1986-2003) è una versione robusta e adattata per scopi militari della Panda 4×4, che univa la praticità del modello con la solidità necessaria per affrontare terreni difficili, dimostrando la versatilità dei veicoli della casa torinese. Un’altra innovazione ecologica della casa torinese è la Fiat Multipla Bluepower (1999-2010), una versione a metano del popolare MPV, che sottolineava l’impegno della FIAT per soluzioni sostenibili e a basse emissioni per la mobilità urbana.

La Fiat Uno Turbo Trofeo (1985-1994) rappresenta la versione sportiva della Fiat Uno, pensata per le competizioni automobilistiche. Questa vettura leggera e performante è diventata un’icona tra gli appassionati di auto da corsa degli anni ’80 e ’90. Un altro modello interessante è la Fiat Barchetta Prototipo Coupé (1995), una versione chiusa della celebre spider, con un design sportivo e accattivante, purtroppo mai entrato in produzione. Infine, la Panda Jolly (2004), moderna reinterpretazione delle storiche auto da spiaggia italiane, come la 500 Jolly, è caratterizzata da un design senza porte e interni resistenti all’acqua, pensata per l’estate e il relax.

La Panda Jolly è una concept car ispirata alla vita estiva e alle località balneari, unendo la praticità della Panda con un tocco di eleganza rétro. Creata come tributo alle spiagge italiane e alla “dolce vita”, evoca l’atmosfera spensierata degli anni ’60. Un’altra creazione originale è la 500 Versione Barbie (2009), una versione rosa shocking della 500, celebrando il 50° anniversario della famosa bambola, simbolo di un incontro tra cultura pop e design automobilistico. La stessa atmosfera vacanziera si ritrova nella Fiat Qubo Spiaggina (2012), una versione estiva del Qubo, pensata per l’uso in contesti balneari o come navetta per hotel, che ha arricchito la gamma della casa italiana con uno dei van più apprezzati, sia nella versione familiare che professionale.