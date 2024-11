Troppe richieste, stop temporaneo agli ordini in Algeria per la Fiat 500

In Algeria, il gruppo automobilistico Stellantis ha recentemente deciso di sospendere temporaneamente la raccolta di nuovi ordini per la Fiat 500 a causa di un incremento inatteso di richieste. La domanda ha raggiunto un numero significativamente elevato che ha costretto a un stop necessario per contenere la valanga di ordini.

L’annuncio, fatto tramite una comunicazione ufficiale alla rete Fiat del Paese, spiega quanto successo riguardo alla produzione algerina. Stellantis afferma che la forte domanda del modello ha portato a un volume di ordini registrati in soli dieci giorni superiore al doppio rispetto a tutto il mese di ottobre. In Algeria, dunque, tutti pazzi per la Fiat 500?

Per gestire efficacemente l’elevato numero di richieste, Stellantis ha disposto di interrompere i pagamenti e le prenotazioni presso la rete locale, con la promessa di riattivare il sistema a breve. Servirà, infatti, riprendere a ricevere gli ordini solo dopo un’adeguata gestione degli stessi già ricevuti.

Stellantis ha invitato i concessionari a sospendere qualsiasi nuova transazione legata alla Fiat 500, consentendo comunque di continuare a utilizzare la piattaforma di pre-ordine per eventuali iscrizioni future.

Questa notizia, comunque, non è l’unica proveniente dal Paese algerino. L’azienda, infatti, ha aggiornato le previsioni di consegna per un altro dei modelli Fiat molto richiesti, il Doblò, con tempistiche ora estese a circa 90 giorni. Prodotto nello stabilimento Fiat di Orano, questo veicolo commerciale risponde a una domanda crescente che richiede un’organizzazione ancora più precisa della catena di distribuzione. Si tratta di un veicolo estremamente versatile e, come possiamo osservare anche in diversi altri mercati, su tutti quello italiano, di successo.

Stellantis intende comunicare tempestivamente eventuali novità sugli ordini e sulla produzione algerina. Stando a quanto riferito dal gruppo automobilistico, sarà necessario mantenere stretti i contatti con la rete di concessionari per rispondere all’elevato interesse riscontrato nella clientela algerina verso i modelli Fiat.