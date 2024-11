Vittoria per Alfa Romeo allo sport auto Award

Per la 32esima volta lo “sport auto Award” ha scelto i veicoli più sportivi sulle strade tedesche. L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è tra le vincitrici per l’ottava volta. I lettori della rivista specializzata hanno votato ancora una volta la berlina italiana ad alte prestazioni come la loro preferita tra i veicoli importati nella categoria del concorso “Auto di serie, berline/station wagon fino a 100.000 euro”. Ben il 62% ha nominato la vettura sportiva italiana al primo posto.

Dotata di un motore turbo benzina da 382 kW (520 CV) che trasferisce la sua potenza esclusivamente alle ruote posteriori, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio delizia gli appassionati di auto tedeschi sin dal suo lancio nel 2016. Allo “sport auto AWARD 2024” i lettori hanno giudicato 183 modelli di veicoli in 21 categorie e hanno votato più di 9.300 persone.

Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania, ha ritirato il trofeo del vincitore durante la cerimonia di premiazione a Stoccarda. “Vorrei ringraziare i lettori di auto sportive per la loro fedeltà all’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Essere tra i vincitori di un concorso così importante per l’ottava volta consecutiva è un onore speciale”.

“L’entusiasmo degli appassionati tedeschi per le auto sportive “Made in Italy” è chiaramente ininterrotto. Il rinnovato successo allo “sport auto Aaward” dimostra anche che l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è ancora pienamente attuale ed entusiasmante”. Anche l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ottiene un posto sul podio: nella categoria “SUV per auto di serie” è arrivata terza tra i veicoli importati.

Ricordiamo che anche in futuro con l’avvento della nuova generazione, che vedremo nel corso della primavera del 2026, questa vettura continuerà ad essere la top di gamma della berlina del Biscione.