Jeep Grand Cherokee 4xe: arriva un aggiornamento importante per il Brasile

Quest’anno Jeep in Brasile ha presentato nuove funzionalità per Renegade, Compass, Commander, Wrangler e Gladiator. Naturalmente non poteva mancare il SUV posizionato al vertice della gamma del marchio, Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in, che ora si arricchisce di una dose extra di tecnologia con Adventure Intelligence, la piattaforma di servizi connessi di Jeep.

E la Jeep Grand Cherokee 4xe ora dispone anche della nuova e sofisticata colorazione Midnight Sky Blue, che si aggiunge alla palette cromatica consolidata, tra cui Bright White, Diamond Black e Baltic Grey. Queste opzioni migliorano ulteriormente il design elegante e imponente del SUV. E per completare le novità di questo modello che è un’icona mondiale, il marchio apporta maggiore competitività alla Grand Cherokee ibrida plug-in nel segmento premium. Ora, il modello è disponibile a partire da R $ 549.990.

Jeep Grand Cherokee 4xe, che già si distingueva per un’ampia dotazione tecnologica, ora è ancora più completo. Con la nuova piattaforma Adventure Intelligence, il SUV offre più di 30 funzionalità di praticità, intrattenimento, sicurezza e comfort. Elementi come monitoraggio remoto del veicolo, avvisi personalizzati su manutenzione e prestazioni, chiamate di emergenza, assistenza meccanica e molto altro. Inoltre la piattaforma offre servizi specifici per la modalità elettrica, come la programmazione della ricarica, e permette anche la climatizzazione tramite app

I clienti Jeep Grand Cherokee potranno usufruire di tutti i servizi connessi sulla piattaforma “Adventure Intelligence” per un periodo di 12 mesi dopo l’attivazione dei servizi connessi del veicolo. Trascorso tale periodo, il cliente ha la possibilità di abbonarsi ai servizi, con pagamento mensile o annuale, a seconda del pacchetto scelto.

Vale la pena ricordare che la Jeep Grand Cherokee 4xe offre anche la guida semi-autonoma di livello 2 che comprende la frenata autonoma di emergenza, il monitoraggio dei cambi di corsia, il cruise control adattivo con Stop&Go, l’assistenza alle collisioni agli incroci, telecamera a 360º e telecamera fuoristrada, fari automatici commutazione, sensori di parcheggio, controllo della pressione dei pneumatici, ruote da 20″ e display head-up, così la tua attenzione è sempre rivolta alla strada.

Il modello si distingue anche per la tecnologia 4xe, con un motore ibrido plug-in che garantisce una potenza combinata di 380 CV e 637 Nm di coppia con tre modalità di guida: ibrida, elettrica ed e-save, per mantenere il livello di carica della batteria. . Altre caratteristiche sono la velocità massima di 206 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi.

Con un design fatto per stupire e tutta la ricercatezza nelle finiture, è impossibile rimanere indifferenti alla sua presenza imponente e piena di personalità per le strade del paese. La stessa definizione può essere attribuita ai suoi interni, capaci di offrire grande comfort e finiture di alto livello. Inoltre, la Jeep Grand Cherokee 4xe dispone anche del tetto apribile elettrico e panoramico Command View, che non solo aumenta la luce all’interno del veicolo, ma anche la sensazione di libertà per chi è a bordo.

L’ampio elenco di articoli standard per la Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid comprende anche sedili elettrici per conducente e passeggero con regolazione in otto direzioni e memoria per il conducente, finestrini acustici, sedili anteriori e posteriori riscaldati e raffreddamento per la parte anteriore, riscaldamento del volante, aria condizionata digitale bizona, freno di stazionamento elettronico, specchietto interno elettrocromico e digitale, specchietti elettrici con memoria, bagagliaio elettrico, tra molti altri.

Tutto questo per garantire la migliore esperienza al conducente e a tutti gli occupanti del SUV. E per finire, la Jeep Grand Cherokee 4xe è dotata di un sistema audio Alpine premium, con 8 altoparlanti e subwoofer, amplificatore da 506 Watt e cancellazione attiva del rumore.