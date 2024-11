Maserati Grecale Alba: debutta la serie speciale in esclusiva per l’Italia

Maserati ha lanciato nelle scorse ore la nuova Maserati Grecale Alba, una serie speciale in edizione limitata dedicata esclusivamente al mercato auto dell’Italia. Questa nuova versione del SUV di segmento D, fedele al DNA innovativo della Casa automobilistica del Tridente, si presenta nella variante GT con un motore 4 cilindri Mild Hybrid da 250 CV.

Maserati Grecale Alba rappresenta il perfetto equilibrio tra eleganza e sportività, evocando l’energia di un nuovo giorno e offrendo un’esperienza di guida versatile e senza compromessi, nel tipico stile di Maserati. Ancora più “straordinaria per ogni giorno”, questa serie speciale si distingue per dettagli affascinanti: oltre alla livrea Bianco Astro, è disponibile anche nelle tonalità Grigio Lava e Nero Tempesta. L’estetica della nuova variante di Grecale è completata dal tetto panoramico nero e dai cerchi esclusivi Etere da 20 pollici.

La nuova Maserati Grecale Alba è stata pensata per offrire un’esperienza di guida raffinata e altamente maneggevole, integrando funzionalità tecnologiche avanzate pensate per una clientela giovane e dinamica. Questo modello speciale include un pacchetto tecnologico completo, che comprende fari adattivi Full LED Matrix per una visibilità ottimale, Surround View Camera per una visione a 360 gradi e il Tech Assistance Pack.

Quest’ultimo include il Wireless Charger e un Head-up Display di alta qualità, progettato per offrire un’eccezionale luminosità e contrasto su un’ampia area di proiezione, garantendo così un’esperienza di guida sicura e moderna. Insomma si tratta senza dubbio di una versione molto interessante pensata per tutti coloro che stanno pensando di acquistare il recente SUV di Maserati e che adesso avranno un altro buon motivo per farlo.