Alfa Garage, una serie di leggende per la seconda edizione del concorso

Occasione eccezionale per ammirare tante e diverse bellezze nella gamma storica e recente del Biscione quella andata in scena pochi giorni fa. La seconda edizione del concorso Alfa Garage, che si è svolta domenica scorsa presso la storica concessionaria “F.lli Cozzi” di Legnano, si è rivelata una vera e propria celebrazione della passione per il marchio Alfa Romeo. Esattamente come pensato e auspicato, l’evento ha riunito tanti appassionati e collezionisti da tutta Italia che amano le Alfa Romeo.

Organizzato dal brand Classic con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, l’evento ha visto la partecipazione di trenta modelli iconici, rappresentanti la storia del Biscione, selezionati tra gli anni Settanta e il presente. Le vetture, suddivise in sei categorie, sono state valutate da una giuria di esperti, tra cui Carlo Di Giusto, Ivan Scelsa, Daniele Turrisi e Marialaura Luraghi, nipote dell’indimenticato presidente Alfa Romeo, Giuseppe Eugenio Luraghi.

La mitica Sprint Gt del 1964 di Francesco Famà, progettata da Giorgetto Giugiaro, ha vinto il prestigioso titolo di “Best in Show”, simbolo del fascino senza tempo delle Alfa Romeo. Roberto Cozzi, ideatore del concorso, ha sottolineato quanto ancora una volta sia stato forte l’entusiasmo del pubblico per le auto storiche, omaggiando l’autenticità che queste vetture continuano a evocare nell’audience di ogni età.

L’evento ha anche regalato momenti emozionanti, come il Taxi drive a bordo dell’Alfetta GTV per il suo 50esimo anniversario e la presentazione del libro Nero Alfa di Ivan Scelsa, che racconta leggende e storie legate al marchio. Andrea Arnaudo della Bcc ha espresso l’importanza di eventi come questo, “capaci di rafforzare il legame con il territorio”, evidenziando valori condivisi tra la banca e Alfa Romeo, come “la cura del passato e l’attenzione ai dettagli”.

Tra i vincitori in concorso, Pierluigi Bottini ha trionfato con la sua Alfa Romeo Sprint Gt perfettamente restaurata nella sezione “Come te non c’è nessuno”, mentre Giuseppe Stasi ha conquistato il premio “Obsesion” con la sua GT, arricchita da una collezione di manuali tecnici originali.