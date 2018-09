Passione Alfa Romeo: le auto leggendarie che saranno esposte all’evento svizzero

Il 22 settembre si terrà il nuovo evento Passione Alfa Romeo presso il centro per la sicurezza stradale Betzholz di Hinwil, in Svizzera, a cui parteciperà FCA Heritage. In particolare, il pubblico potrà apprezzare diversi esemplari del Biscione, sia del passato che attuali.

Per esempio, si potrà ammirare la monoposto C37 del team Alfa Romeo Sauber F1 oppure le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio NRING o ancora le esclusive Alfa Romeo 4C Competizione e Spider Italia.

Alfa Romeo: FCA Heritage esporrà 6 modelli che hanno la storia del brand di Arese

FCA Heritage, il dipartimento del gruppo automobilistico italo-americano che si occupa delle auto d’epoca, ha deciso che all’evento svizzero esporrà 6 vetture provenienti direttamente dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese nel quale sono custoditi.

Nello specifico, sarà possibile apprezzare la leggendaria 33 TT 12 che permise alla casa automobilistica milanese di conquistare il prestigioso Campionato Mondiale Marche nel 1975. Non manca anche l’esemplare della 6C 1750 Gran Sport del 1930 la quale rappresenta una delle icone della Mille Miglia grazie al suo motore V6 da 1750 c.c., guidata da Guidotti e dal grande Tazio Nuvolari.

Un altro esemplare per eccellenza, che sarà presente all’evento Passione Alfa Romeo ad Hinwil, è la GP Tipo B P3, protagonista nel Gran Premio d’Italia del 1932. Altri modelli da competizione, che saranno esposti da FCA Heritage e provenienti sempre dal Museo Storico Alfa Romeo, sono una GP Tipo 159 Alfetta del ’51, una 1900 Super Sprint del ’56 e una 1750 GT Am del ’70. Dunque, si tratta sicuramente di un evento da non perdere, soprattutto per gli appassionati dello storico marchio di Arese.