Nuova Alfa Romeo Stelvio: design in stile Junior oppure il Biscione ci stupirà?

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la prossima creazione del Biscione. Il suo debutto è previsto nella primavera del 2025, molto probabilmente nel corso del prossimo mese di aprile. Nel frattempo l’attesa per il debutto di questo veicolo cresce sempre di più. Del resto si tratterà di un modello fondamentale per il rilancio completo di Alfa Romeo, che punta a diventare una sorta di brand premium globale del gruppo Stellantis. Inoltre c’è anche curiosità di sapere se, da un punto di vista del design, lo storico marchio milanese proseguirà sulla scia di quanto visto con Alfa Romeo Junior oppure ci stupirà proponendo un design totalmente diverso cambiando dunque ancora stile come avvenuto prima con Tonale e poi con Junior.

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà in continuità con Junior o sarà un modello di rottura?

Tra i fan del Biscione in molti gradirebbero che la nuova Alfa Romeo Stelvio al pari della nuova Alfa Romeo Giulia si possa allontanare da quanto proposto da Junior. In realtà però a nostro avviso sembra abbastanza difficile pensare che queste vetture non abbiano alcuni elementi di design visto proprio con Junior. Questo allo scopo di garantire un certo family feeling che fino ad ora è mancato tra le auto del Biscione che del resto risalgono a momenti diversi della storia del brand.

Di certo la nuova Alfa Romeo Stelvio nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta a Cassino. Qualche dubbio rimane sulla gamma dei motori. Inizialmente si era detto che il modello avrebbe avuto solo versioni completamente elettriche. Più di recente si era sparsa la voce della presenza di qualche ibrido ma continuano ad esserci dei dubbi. Infatti secondo alcuni alla fine le versioni saranno tutte a zero emissioni con la presenza di almeno una EREV con autonomia ben superiore ai 1.000 km.

Qui vi mostriamo un nostro esclusivo render che ipotizza la nuova Alfa Romeo Stelvio sulla scia di quanto visto con Alfa Romeo Junior specie per quello che concerne anteriore e posteriore. Chi ha visto già il modello sostiene che avrà uno stile molto sportivo e aerodinamico con la coda tronca che lo avvicinerà nello stile ad un SUV coupè.