La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida è arrivata anche in Germania

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida è ora disponibile per test drive presso i concessionari tedeschi. Il veicolo compatto, dotato di efficiente tecnologia ibrida, è la new entry nell’esclusivo mondo del tradizionale marchio italiano. Il listino prezzi parte da 29.500 euro.

La trazione dell’Alfa Romeo Junior Ibrida combina un motore turbo benzina con un motore elettrico. Il quattro cilindri eroga 100 kW (136 CV). In determinate situazioni di guida è supportato da un motore elettrico da 21 kW di potenza, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48 volt. Questa strategia garantisce un’esperienza di guida fluida. La batteria viene caricata solo durante la guida, ad esempio attraverso il recupero in frenata. L’azionamento innovativo convince anche per la sua elevata forza di trazione anche a basse velocità. La coppia massima di 230 Newton metri è disponibile già a 1.500 giri/min.

La tecnologia ibrida riduce il consumo di carburante da 5,6 a 4,5 litri per 100 chilometri (secondo WLTP). A ciò contribuisce anche il fatto che, soprattutto nel traffico cittadino, fino al 50% del viaggio viene effettuato elettricamente. Se il fabbisogno di potenza è basso, ad esempio su un percorso rettilineo senza pendenze, la velocità massima raggiungibile elettricamente è di 150 km/h. La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida è sinonimo di sportività efficiente e autonomia eccezionale. con la possibilità di guidare temporaneamente esclusivamente elettricamente.

Il nuovo “Sport Urban Vehicle” di Alfa Romeo ha entusiasmato fin dall’inizio gli appassionati di auto di tutta Europa. Lo testimonia già il numero impressionante di oltre 10.000 preordini. Inoltre, la vettura compatta progettata dal Centro Stile Alfa Romeo ha vinto diversi prestigiosi concorsi di design, anche in Germania. La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida, infatti, si distingue dal contesto circostante grazie al suo stile tipicamente italiano. Questa posizione eccezionale è rafforzata dallo spiccato amore dei designer per i dettagli e dalle citazioni dei modelli di veicoli storici del marchio. Ad esempio, hanno progettato il display centrale completamente digitale nell’esclusivo stile cannocchiale (binocolo) dei leggendari classici Alfa Romeo.

Il design iconico continua nella tecnologia. Il telaio accuratamente messo a punto garantisce la tipica esperienza Alfa Romeo di sportività e tenuta di strada sicura. I servizi Alfa TM Connect offrono connettività avanzata che consente una nuova dimensione di comfort e interazione con il veicolo grazie all’assistente vocale ChatGPT basato sull’intelligenza artificiale. Il sistema di infotainment viene gestito tramite un display da 10,25 pollici. La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida sottolinea la sua elevata idoneità all’uso quotidiano anche con un volume del bagagliaio standard di 415 litri o 1.280 litri con il sedile posteriore abbattuto.

La dotazione di serie della nuova Alfa Romeo Junior Ibrida comprende, tra le altre cose, fari full LED, cerchi in lega leggera dal diametro di 17 pollici, climatizzatore automatico e sistemi elettronici di assistenza alla guida che aumentano la sicurezza e il comfort a bordo.