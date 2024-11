Jeep presente al TT Douro Cidade de Vinho – All Around Wine 2024

Jeep ha preso parte al TT Douro Cidate de Vinho in Portogallo. Organizzato dalla Comunità Intermunicipale del Douro (CIM Douro) e dall’Escape Livre Club, questo evento fuoristrada sulle rive del Douro è stato l’occasione per la casa americana di dimostrare, ancora una volta, le capacità dei suoi modelli e delle sue tecnologie nel suo ambiente preferito, ossia, in piena natura e di fronte a varie sfide.

Anche la seconda edizione dell’evento ha visto la partecipazione ufficiale di Jeep e di tutti i suoi modelli

Ciascun modello si è distinto per caratteristiche esclusive e le più recenti innovazioni tecnologiche, a testimonianza dell’impegno di Jeep nell’offrire sicurezza, comfort e capacità fuoristrada: la nuova Avenger, che dal prossimo anno avrà disponibile la versione 4xe, la versatile Renegade, la la sofisticata Jeep Compass, l’iconica Wrangler, simbolo per eccellenza di avventura e robustezza, per culminare nell’elegante e potente Grand Cherokee. Tenutosi lo scorso fine settimana, il tour TT Douro Cidade de Vinho – All Around Wine 2024 ha avuto una fortissima partecipazione di partecipanti, che hanno regalato momenti unici di guida, contemplazione, relax e convivialità durante le tre tappe previste dal programma del tour.

Prendendo come punto di partenza Santa Marta de Penaguião e terminando a São João da Pesqueira, il programma ha portato i 100 partecipanti lungo un percorso fuoristrada che ha permesso a questa seconda edizione di completare il passaggio attraverso i 19 comuni che compongono la Comunità Intercomunale del Douro (CIM Douro), offrendo numerose sfide dinamiche e momenti di pura avventura e contemplazione, combinati con esperienze regionali uniche.

“La nostra presenza al Raid TT Douro promosso da Escape Livre è un’opportunità unica per dimostrare come Jeep continui ad essere il riferimento in termini di libertà, avventura e autenticità. Essere nel cuore di una delle regioni più belle del Portogallo, con la nostra gamma completa di veicoli, rafforza il nostro impegno nell’offrire soluzioni per tutti coloro che vogliono esplorare la natura e le sfide del fuoristrada. Con le versioni 4xe, non forniamo solo prestazioni eccezionali, ma anche sostenibilità, valori che si allineano perfettamente con lo spirito di questo evento, che celebra la vera essenza del marchio Jeep “, ha affermato Sara Bravo, Direttore delle comunicazioni di Jeep in Portogallo.