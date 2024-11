Scuderia Ferrari celebra il lancio de Il Gladiatore II con Paramount Pictures

Scuderia Ferrari HP ha avviato una collaborazione con Paramount Pictures per celebrare l’uscita di Il Gladiatore II, il sequel del celebre film del 2000. Questa iniziativa rende omaggio ai valori di ambizione e resilienza, condivisi sia dal film che dalla scuderia. La partnership riflette il rispetto per la storia e la tradizione di eccellenza, uniti a una costante aspirazione al progresso.

Nell’ambito di questa collaborazione, i piloti della Scuderia Ferrari HP, Charles Leclerc e Carlos Sainz, saranno presenti alla première mondiale di Gladiator II a Londra, indossando smoking realizzati su misura dal Direttore Creativo di Ferrari, Rocco Iannone. Questa partecipazione rappresenta il legame sportivo della partnership per il lancio del film, che si estenderà anche sui canali digitali e televisivi, offrendo ai fan un’esperienza unica. La collaborazione mette in evidenza i valori condivisi di narrazione e ricerca di eccellenza tra Paramount Pictures e Scuderia Ferrari HP.

“Siamo entusiasti di celebrare Gladiator II insieme a Paramount Pictures, un’icona nel cinema come Scuderia Ferrari HP lo è nel mondo delle corse,” ha affermato Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari. “Insieme porteremo i nostri fan in una nuova dimensione di intrattenimento che valorizza la nostra eredità comune di innovazione ed eccellenza. Al Gran Premio di Las Vegas, gli attori Paul Mescal, Connie Nielsen e Fred Hechinger si uniranno a noi indossando look di collezione e abiti su misura firmati Ferrari, portando il Lifestyle del brand italiano al centro della scena e fondendo il cinema con il motorsport in modo unico.”

Marc Weinstock, Presidente del Marketing e della Distribuzione Worldwide di Paramount Pictures, ha dichiarato: “Gladiator II offrirà al pubblico un’esperienza visiva straordinaria. Le dimensioni e l’ambizione del progetto ci hanno portato a collaborare con Scuderia Ferrari HP, il team sportivo più iconico, adrenalinico ed esaltante al mondo.”