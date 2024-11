Fiat  500e Giorgio Armani Collector’s Edition: a breve aperti gli ordini anche in Svizzera

Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition incarna l’impegno di FIAT per la sostenibilità pur mantenendo lo stile e l’eleganza italiani. Gli ordini per il modello speciale potranno essere effettuati a breve anche in Svizzera.

Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition al debutto anche in Svizzera

La nuova versione di Fiat 500e rappresenta un mix armonioso di eleganza italiana e impegno etico, progettata per cambiare il mondo con uno stile senza pari. In occasione dei festeggiamenti per il 125° anniversario è stata svelata la FIAT 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, massima incarnazione del design Made in Italy su quattro ruote. Presentata all’anniversario della Fiat, che simbolicamente coincide con la celebrazione del 90° anniversario, il suo debutto ha coinciso con il compleanno del Maestro Giorgio Armani e sarà presto disponibile per la clientela svizzera.

In una straordinaria ripresa della loro partnership, i due rinomati marchi italiani hanno collaborato ancora una volta. La loro prima collaborazione nel 2020 ha prodotto una 500e unica nel suo genere, e ora hanno collaborato di nuovo per creare qualcosa di veramente straordinario con la FIAT 500e Giorgio Armani Collector’s Edition.

Prodotto con orgoglio nello stabilimento Mirafiori di Torino, il veicolo è più di un semplice mezzo di trasporto; è una dichiarazione che riflette l’apice dell’esperienza di Giorgio Armani e la raffinata arte del Centro Stile FIAT di Torino. La collaborazione tra il designer e il team FIAT ha comportato diversi mesi di intenso lavoro per unire l’essenza di entrambi i marchi in un unico capolavoro. Il risultato è un veicolo realizzato con la stessa meticolosa attenzione ai dettagli e agli standard di qualità che ci si aspetterebbe da una collezione di haute couture. Da qui il nome, un mix di materiali di alta qualità, colori e un design complessivo che riflettono la precisione e lo stile che caratterizzano sia il mondo automobilistico che quello della moda, dando vita ad una vera Collector’s Edition.

Impreziosito da elementi di design creati esclusivamente per questa serie speciale, questo capolavoro automobilistico e di moda sarà disponibile solo per un periodo limitato nel 2025. Chi lo ordinerà riceverà alla consegna una personale lettera di benvenuto firmata da Olivier Francois (Brand Chief Executive Officer FIAT) e Giorgio Armani, donando all’esperienza un tocco personale e prestigioso.

Per la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition sono state pensate due colorazioni diverse ed esclusive, che sottolineano il design elegante del veicolo. Il primo è il verde scuro metallizzato, un colore moderno e tecnicamente avanzato che riflette lo stile distintivo e il gusto raffinato di Giorgio Armani. Il secondo è il grigio ceramica, una tonalità sofisticata e sfumata inventata da Armani. Questo colore unico combina il grigio e il beige per creare una tonalità elegante e distintiva che riflette lo spirito innovativo della collaborazione.

Per quanto riguarda gli esterni, i designer italiani si sono concentrati sulla riduzione al minimo del contrasto e degli abbellimenti per ottenere un look semplice che si adatta perfettamente all’estetica di Armani. La caratteristica più sorprendente del design esterno sono le ruote, che sono state realizzate su misura per mostrare in modo visibile il logo GA su larga scala. Queste ruote attirano l’attenzione e assicurano che l’auto lasci una forte impressione anche da lontano. Il design non solo evidenzia lo spirito collaborativo del progetto, ma migliora anche l’efficienza aerodinamica attraverso una superficie sottilmente tridimensionale.

Gli interni della Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition sono un esempio di eccezionale maestria, evidenziata dalle cuciture a zigzag e dai motivi tridimensionali sui cuscini centrali del sedile, che ricordano le tradizionali tecniche sartoriali. L’uso dei materiali negli interni riflette sia l’eleganza che la massima qualità, combinando i metodi più moderni e artigianali. I dettagli innovativi includono un inserto sul cruscotto realizzato in legno tagliato al laser che ha una sensazione morbida simile al tessuto lussuoso. A ciò si aggiungono elementi artigianali estremamente dettagliati come ricami elaborati, che sottolineano la dedizione all’artigianato raffinato. Il veicolo presenta inoltre il logo del maestro milanese sulle ruote e sui sedili, con la sua firma ben visibile sul cruscotto, sulle portiere interne e sul lunotto, a sottolineare il carattere distintivo e la cura dei dettagli della collaborazione.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition presenta caratteristiche all’avanguardia, tra cui fari full LED dal design infinito e un elegante tetto in vetro che sottolinea l’estetica moderna del veicolo. Dal punto di vista tecnologico, l’auto è dotata di un sistema audio JBL di alta qualità, un display TFT da 7 pollici, un sistema di navigazione touchscreen da 10,25 pollici e una radio DAB e supporta Wireless CarPlay/Android Auto per una connettività senza interruzioni. Sotto il cofano, il veicolo è alimentato da un motore elettrico da 87 kW e 118 CV, che offre un’impressionante autonomia fino a 320 km secondo il ciclo combinato WLTP. Inoltre, la 500e Giorgio Armani è dotata dei più recenti ADAS e di un sistema di guida assistita di livello 2, garantendo sia funzionalità avanzate che un’esperienza di guida più sicura.

Yannick Lagger, Brand Director Astara Ital ha dichiarato: “Siamo ansiosi di accettare a breve ordini da clienti svizzeri per la Fiat 500 Giorgio Armani. Questo esclusivo modello unisce l’iconica eleganza di Giorgio Armani con la bellezza senza tempo della Fiat 500. Non è solo un’auto, ma un’opera d’arte su ruote che unisce stile, innovazione e sostenibilità in perfetta armonia. Siamo convinti che questo modello delizierà non solo gli amanti delle auto, ma anche gli appassionati di design e moda in Svizzera”.