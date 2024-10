Fiat: ecco come ha festeggiato il suo 125° anniversario in Repubblica Ceca

Lo scorso fine settimana Fiat Car Classic e il Fiat Club Praga hanno organizzato una mostra automobilistica nella Repubblica Ceca in occasione del 125° anniversario della fondazione della casa automobilistica italiana. Sullo sfondo dei giardini del Castello di Trojské a Praga i visitatori potevano vedere diverse centinaia di automobili.

Grande festa lo scorso fine settimana per i 125 anni di Fiat al Castello di Trojské a Praga

In esposizione automobili della casa torinese dall’inizio del secolo scorso fino ai giorni nostri, nonché vetture su licenza dei marchi Polski Fiat, Lada e Zastava, nonché vetture dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Autobianchi, Ferrari, Lancia e Maserati, di cui in passato la casa automobilistica ha progressivamente assunto il controllo. Circa la metà delle vetture esposte erano automobili risalenti agli anni ’50 -’70, quando la casa italiana era la più grande casa automobilistica europea e offriva contemporaneamente automobili di sette linee di modelli. Questi veicoli non erano solo pratici, ma allo stesso tempo molto belli e tecnicamente di alto livello, come i visitatori hanno potuto constatare di persona.

Nell’ambito dell’evento la rappresentanza locale del marchio di Stellantis ha presentato anche l’attuale gamma di modelli dei marchi Fiat e Alfa Romeo. Il desiderio degli organizzatori che la mostra fosse una celebrazione dell’azienda automobilistica che per molti anni ha determinato la direzione dell’industria automobilistica europea, una celebrazione della tecnologia automobilistica italiana e del design italiano, è stato sicuramente soddisfatto senza lasciare traccia.

La mostra si è tenuta per la quarta volta nei giardini del Castello di Trojské, la Fiat ha celebrato qui il primo anniversario della sua fondazione nel 1999. L’evento si è svolto in collaborazione con Autocentre Dojáček, concessionario e riparatore autorizzato di automobili, il produttore rappresentante – la società F Automobil Import sro e l‘Autoklub České republiky.