Alfa Romeo Junior riceve uno Style Award al Gran Premio Auto Moto

Alfa Romeo Junior reintroduce la sportività specifica dell’Alfa Romeo nel segmento B. Fedele all’heritage del marchio, il nuovo modello del Biscione presenta un nuovo linguaggio stilistico e un’ampia gamma di motori adattati alle esigenze di tutti con una versione ibrida da 136 cavalli (Ibrida) e. due versioni elettriche da 156 e 280 cavalli (Elettrica con autonomia WLTP fino a 410 km e Veloce, la prima vera sportiva del suo segmento).

Alfa Romeo Junior riceve un nuovo Style Award durante l’edizione 2024 dell’Auto Moto Grand Prix

Fedele alla sua missione di marchio premium globale del gruppo Stellantis, Alfa Romeo offre un equipaggiamento di eccezionale livello attorno a cinque finiture riccamente equipaggiate, funzionali ed emozionali, a partire da meno di 30 mila euro per la versione Ibrida e 39.990 euro per la versione completamente Elettrica.

“Con Junior, Alfa Romeo continua ad accumulare premi”, commenta Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo Francia. “Questo Style Award riconosce l’eccezionale lavoro del Centro Stile Alfa Romeo, che porta una firma sportiva e urbana nel segmento B. Il successo degli ordini sin dal lancio in Francia dimostra che il nostro nuovo SUV compatto si differenzia chiaramente dalla concorrenza. L’esclusivo design italiano è solo uno dei motivi per cui Alfa Romeo Junior sta conquistando nuovi clienti. La sua tecnologia innovativa e la sua sportività sono altri fattori importanti nell’atto di acquisto. »

Per questa terza edizione, il Gran Premio Auto Moto ha riunito tutti i grandi nomi della mobilità del mercato francese. Assegnato a margine del Motor Show di Parigi, il Premio Stile è uno dei premi più attesi. L’anno scorso l’Alfa Romeo 33 Stradale aveva già ricevuto il premio Auto Sportiva dell’Anno. In Germania, l’Alfa Romeo Junior ha ricevuto anche il primo premio Autonis per il miglior design nella categoria SUV compatti, organizzato dalla rivista tedesca Auto Motor und Sport.