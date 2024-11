Stellantis dona 500.000 euro alla Caritas di Valencia per sostenere le comunità colpite dalla recente alluvione

Stellantis ha stanziato 500.000 euro in aiuti umanitari a sostegno della popolazione colpita dalle recenti piogge torrenziali che hanno inondato il sud e l’est della Spagna. DANA, che ha colpito in particolare la provincia di Valencia martedì 29 ottobre, ha colpito migliaia di persone e causato più di 210 morti. La Spagna sta soffrendo quello che è considerato uno dei peggiori disastri naturali della storia recente del Paese.

Stellantis si affiderà a Cáritas Diocesana de Valencia, che ha immediatamente lanciato una campagna di emergenza dedicata a rispondere agli effetti devastanti di DANA. La Caritas non cerca solo sostegno economico, ma anche, dove possibile, spazi per istituire un centro logistico per un’assistenza più efficace o per accogliere le persone bisognose. Per sostenere questo impegno, Stellantis in Spagna sta anche fornendo alla Cáritas Diocesana de Valencia veicoli e strutture dei suoi concessionari e della sua flotta per aiutare a trasportare e immagazzinare cibo e altre forniture per le persone colpite. Stellantis sta inoltre lanciando una campagna di crowdfunding tra i suoi collaboratori, incoraggiandoli a contribuire agli aiuti della Caritas.

La Caritas, con i suoi quasi 5.000 volontari, molti dei quali vivono nelle zone colpite, sta dando priorità al sostegno alle persone più vulnerabili di quelle zone. Da Stellantis esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le persone colpite dalle recenti inondazioni causate da DANA in diverse zone della Spagna, così come la nostra ammirazione per gli sforzi di migliaia di volontari e del personale dell’esercito, dei vigili del fuoco, della polizia e della guardia civile . Inviamo i nostri sinceri auguri di forza e sostegno alle famiglie e alle comunità colpite durante questi tempi difficili. Dunque da parte del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares un nobile gesto nei confronti delle popolazioni in difficoltà in Spagna.