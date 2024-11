Alfa Romeo consolida la propria crescita nel mercato auto italiano

Ad ottobre Alfa Romeo ha rafforzato ulteriormente la propria posizione nel mercato automobilistico italiano, segnando progressi sia nel segmento privati che nel canale fleet gestito dai concessionari. Rispetto a settembre, il marchio ha ottenuto un incremento di 0,25 punti percentuali nel canale privati e di 0,65 punti percentuali nel segmento “fleet by dealer”. Inoltre, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in quest’ultimo canale si è registrato un miglioramento di 0,2 punti percentuali.

Alfa Romeo continua a crescere nel mercato automobilistico italiano

Ad ottobre, il modello Stelvio ha registrato un notevole aumento della propria quota di mercato, arrivando al 7,6%, con un incremento di 1,6 punti percentuali rispetto a settembre. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla crescita in tutti i principali canali, a partire da quello dei privati, dove il D-SUV Alfa Romeo ha raggiunto il 5,7% di quota, con un aumento di 2,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Nel segmento “fleet by dealer”, la quota è salita di 1,8 punti percentuali, arrivando al 6% del mercato. Infine, nel canale del Noleggio a Lungo Termine, Stelvio ha raggiunto il 10,9% di quota, con un incremento di 4 punti percentuali rispetto a settembre, posizionandosi al secondo posto nella classifica.

Anche il modello Alfa Romeo Giulia ha ottenuto una crescita significativa ad ottobre, con una quota di mercato del 3,6%. Questo segna un aumento di 2 punti percentuali rispetto a ottobre 2023 e di 3,3 punti rispetto a settembre 2024. Analizzando i dettagli, nel canale privati, la berlina sportiva ha raggiunto una quota del 5,6%, con un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto a ottobre 2023 e di 2 punti rispetto a settembre 2024.

Inoltre, si evidenzia il grande successo della nuova Junior, che ha già ricevuto oltre 3.600 ordini dal suo lancio. Solo ad ottobre, il nuovo modello ha registrato quasi 1.500 ordini, tra versioni ibride ed elettriche, mentre le richieste di preventivo sono aumentate del 5,5% rispetto a settembre, passando da 5.400 a 5.700.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto delle performance commerciali di Alfa Romeo registrate ad ottobre, un segno che il brand continua a suscitare emozioni viscerali nella propria clientela. Certamente, Stelvio e Giulia continuano a giocare un ruolo da protagonisti, sia tra i clienti privati che nei canali del NLT e delle flotte by dealer, ma ci aspettiamo un contributo significativo anche dalla nuova Alfa Romeo Junior, che è stata accolta con grande entusiasmo da una nuova generazione di Alfisti. Per questo motivo, desidero ringraziare tutta la squadra di Alfa Romeo e la nostra rete di vendita per gli ottimi risultati ottenuti finora e per quelli futuri che il nuovo modello ci regalerà.”