Rallye des Légendes Richard Mille 2024: Ferrari e altre auto straordinarie alle tribune della Targa Florio

Auto da sogno in Sicilia, per il Rallye des Légendes Richard Mille 2024. L’evento, a matrice privata, sta portando i suoi ospiti alla scoperta dell’isola. Di grande impatto l’omaggio reso alla Targa Florio, col passaggio del corteo in alcuni paesi del Grande Circuito delle Madonie. La parte emotivamente più coinvolgente ha preso forma col transito dalle tribune di Floriopoli, dove si è onorata idealmente la memoria della corsa ideata da don Vincenzo Florio.

Un omaggio che gli organizzatori hanno sentito di fare, in modo autonomo e appassionato, fuori dai canali ufficiali, aggiungendo un giorno alla normale tempistica di questo appuntamento biennale, nato in Francia e che va in scena anche all’estero, come nel caso in esame. I partecipanti hanno apprezzato questo tuffo nella storia più nobile dell’automobilismo.

Nessuna gara, neppure di regolarità, ad animare le danze, ma un tour di passione che si è sublimato, nella sua dimensione più pura, alle tribune della Targa Florio, luogo memorabile del motorsport internazionale.

Foto Rosario Scelsi

Frutto della complicità di Patrick Peter con Richard Mille, il Rallye des Légendes Richard Mille ha portato in Sicilia tanti gentleman, a bordo di vetture strepitose. Volete alcuni nomi? Eccovi serviti: Ferrari 412 P, 500 TRC, 250 GT SWB, 275 GTB, 365 GTB/4 Daytona, 250 Testa Rossa, F40, 812 Competizione A, 250 GTL, Daytona SP3, 250 MM Vignale e altre “rosse”, insieme ad Alfa 33/2 Daytona, Aston Martin, McLaren e compagnia bella.

Questo raduno, come dicevamo, è intimo e solo su invito. Tutto si svolge nel massimo riserbo, per salvaguardare la privacy dei protagonisti. Fra le altre tappe, una delle più coinvolgenti è stata quella di Taormina, perla turistica della Sicilia, dominata dal Teatro Greco affacciato sullo Ionio e sull’Etna. Qui gli ospiti hanno potuto ammirare lo splendore più raffinato dell’isola, in una meta turistica di respiro mondiale, amata anche dai più grandi marchi della moda e del lusso. Emozioni uniche e speciali anche a Noto, con un tuffo nell’insuperabile magia del suo barocco.