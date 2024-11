Peugeot continua a guidare il mercato dei furgoni elettrici in UK

Peugeot continua a guidare il mercato dei furgoni elettrici (e-LCV) nel 2024 in UK, con oltre un quinto di tutte le vendite di furgoni elettrici provenienti dal marchio. La notizia arriva sulla scia delle forti prestazioni elettriche di ottobre con una quota di mercato dei furgoni del 33,4% e del 6,2% per le auto, con una vendita su quattro elettrica a supporto del mandato ZEV, aumentando al contempo la quota complessiva.

Peugeot ha avuto un altro mese forte mentre il marchio continua a guidare il mercato degli e-LCV in UK

Peugeot ha avuto un altro mese forte mentre il marchio continua a guidare il mercato degli e-LCV. Oltre un quinto di tutti i furgoni elettrici venduti nel Regno Unito nel 2024 sono del brand del leone, mentre l‘E-Partner e l’E-Expert sono i furgoni elettrici più venduti nei loro segmenti a ottobre. la casa francese ha aumentato la sua quota di mercato degli e-LCV al 21,3% da inizio anno, con un aumento del +10,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il nuovo Partner ha anche conquistato il primo posto come furgone di piccole dimensioni più venduto nel Regno Unito. Anche la quota combinata del marchio di Stellantis nel mercato delle auto e dei furgoni è aumentata all’8,1% da inizio mese, con le vendite di auto elettriche del marchio che hanno rappresentato quasi il 25% delle vendite di auto a ottobre.

La casa francese ha aumentato la sua quota di mercato dei furgoni elettrici al 33,4% ed è stato il marchio leader di e-LCV sia nel mese che nell’anno in corso. Un fattore chiave per questa crescita è stata la nuova gamma di furgoni completamente elettrici di Peugeot. Insieme ai best-seller E-Partner ed E-Expert, la nuova gamma di furgoni elettrici del brand include anche l’E-Bboxer. Inoltre, sia nel mese che nell’anno in corso, l’E-Partner è stato il furgone elettrico compatto numero uno e l’E-Expert è stato classificato come il miglior furgone elettrico medio.

Il nuovo E-Partner è prodotto a Ellesmere Port, il primo stabilimento di produzione di massa solo per veicoli elettrici del Regno Unito. Dal 2025, la produzione limitata del nuovo E-Expert sarà realizzata a Luton, insieme alla produzione continua del furgone a combustione. Peugeot, insieme alla sorella Stellantis Brands, è l’unico marchio a produrre veicoli commerciali leggeri in massa nel Regno Unito.

Peugeot ha avuto un mese di successo anche nel segmento delle auto, aumentando la sua quota di mercato al 6,2% da inizio mese e al 4,0% da inizio anno nel 2024. A ottobre il marchio ha aumentato il suo mix di auto elettriche a batteria al 24,8%, dimostrando la forza del marchio con la nuova E-3008 che ha contribuito a questo successo. La nuova E-3008 si è classificata al terzo posto nel segmento altamente competitivo dei SUV elettrici di medie dimensioni a ottobre, due posizioni davanti alla Renault Scenic e con il doppio del volume di vendite da inizio anno.

Peugeot è all’avanguardia nell’elettrificazione nel Regno Unito, offrendo la più ampia gamma completamente elettrica di qualsiasi produttore europeo tradizionale, con 12 veicoli completamente elettrici, tra cui nove autovetture e tre e-LCV. Con l’introduzione dei nuovi modelli E-3008 ed E-5008 Long Range, la casa automobilistica offre ora anche la più lunga autonomia, rispettivamente fino a 435 e 415 miglia (WLTP).

Oltre a offrire la gamma di veicoli elettrici più ampia di qualsiasi altro marchio di massa in Europa, Peugeot offre ora la garanzia completa Allure Care su tutta la sua gamma di auto elettriche. La garanzia Allure Care copre il motore elettrico, il caricabatterie di bordo, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici fino a 8 anni o 100.000 miglia, rendendo il brand il primo produttore europeo a offrire una copertura così generosa.

Eurig Druce, amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato: “Siamo orgogliosi di essere all’avanguardia dell’elettrificazione nel Regno Unito, con quasi un’auto e un furgone su quattro venduti a ottobre che sono elettrici, mantenendo al contempo la nostra leadership come marchio di furgoni elettrici più venduto. Offriamo già la più ampia gamma di auto e furgoni elettrici di qualsiasi produttore europeo tradizionale e, con la nostra gamma di auto elettriche supportata dalla garanzia Allure Care di 8 anni, la nostra azienda sta guidando l’elettrificazione del nostro settore con i modelli giusti per il momento”.