Nuova Alfa Romeo Stelvio: debutto ad aprile 2025?

Aprile 2025 potrebbe essere il mese giusto per il debutto di uno dei modelli più attesi in assoluto tra quelli che verranno lanciati sul mercato dal gruppo Stellantis nei prossimi anni. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Alfa Romeo Stelvio. La seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione sarà la prossima novità ad arricchire la gamma del brand premium di Stellantis che proprio lo scorso aprile ha lanciato la nuova Alfa Romeo Junior. Dunque per quanto riguarda i due modelli dovrebbe trascorrere esattamente un anno dalla loro presentazione.

Aprile 2025 dovrebbe essere il periodo giusto per il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio

La nuova Alfa Romeo Stelvio che qui vi mostriamo in alcuni recenti render del designer automobilistico e creatore digitale Alessandro Masera nascerà su piattaforma STLA Large e arriverà sul mercato in versione elettrica al 100 per cento e anche ibrida. Quest’ultima dovrebbe essere la versione entry level con prezzi che devono ancora essere comunicati. Questa sarà la prima auto di Stellantis in Europa ad usare quella nuova piattaforma. Come possiamo vedere dalle immagini in questo articolo lo stile del SUV dovrebbe essere ancora più sportivo e aerodinamico rispetto al suo predecessore.

Grazie alla piattaforma STLA Large, la Stelvio potrà ospitare batterie da 101 a 118 kWh, offrendo un’autonomia massima di 800 chilometri. L’infrastruttura a 800 volt permetterà ricariche ultra-rapide, con un recupero di oltre 20 chilometri di autonomia in solo un minuto. La gamma di potenza dei motori elettrici andrà da 350 a 1.000 cavalli, con la versione Quadrifoglio che promette prestazioni da autentica supercar.

Dunque possiamo far partire il conto alla rovescia in vista del debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio. Siamo sicuri che da qui ad aprile trapeleranno le prime immagini ufficiali del modello senza veli. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito della seconda generazione del SUV di segmento D di Alfa Romeo.