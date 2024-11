Ram Rampage diventa ancora più unica con un nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 200 cavalli 

Ram Rampage ha riscosso un successo di pubblico e critica fin dal suo lancio, e ora diventa ancora più potente con la sua gamma 2025, con l’arrivo del nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm di coppia. Con la nuova funzionalità, la Rampage 2025 2.2 è diventata più agile e ha ridotto i consumi di carburante. Oltre al debutto del motore, la gamma riceverà presto anche l’inserimento dell’inedita versione Big Horn e adotterà nuovi equipaggiamenti in tutte le versioni.

Il nuovo motore di Ram Rampage genera 200 CV e 450 Nm di coppia e offre maggiori prestazioni ed efficienza

“L’arrivo del nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm dimostra che Ram Rampage riesce a coniugare due punti molto importanti per i clienti: più prestazioni e minori consumi. Ciò è stato possibile solo grazie all’intenso utilizzo di tecnologie all’avanguardia e all’esperienza di Ram nello sviluppo di pick-up sempre più forti, capaci e robusti. Inoltre, l’inedita versione Big Horn crea un nuovo punto di ingresso per un pick-up che è già sinonimo di robustezza e affidabilità. Con questo, il Rampage 2025 è ancora più ineguagliabile, essendo all’altezza delle richieste dei nostri clienti”, afferma Juliano Machado, Vice Presidente di Ram per il Sud America.

Sviluppato a livello globale e preparato appositamente per le esigenze del Sud America, il motore a 4 cilindri in linea da 16 V e 2.184 cm³ genera 200 CV a 3.500 giri al minuto e una generosa coppia di 450 Nm (45,9 kgfm) a soli 1.500 giri al minuto. In altre parole, si ha più potenza e robustezza a disposizione ai bassi regimi, con il risultato di avere ancora più agilità e piacere di guida sia in strada che su strade e autostrade. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 10 secondi, mentre le ripartenze da 60 a 100 km/h e da 80 a 120 km/h vengono effettuate rispettivamente in 6,4 e 8,0 secondi, risultando in sorpassi più sicuri.

L’efficiente trasmissione automatica a nove velocità adotta ora un differenziale più lungo del 14%, consentendo di ridurre il regime del motore a velocità diverse, senza perdere la capacità 4X4. Il risultato è un miglioramento ancora maggiore dei consumi, che possono raggiungere i 10,6 km/l nel ciclo urbano e i 13,3 km/l in quello autostradale. Ram Rampage 2.2 Turbodiesel è stato classificato dal Programma brasiliano di etichettatura dei veicoli (PBEV) con il grado massimo “A”.

Il motore 2.2 Turbodiesel di Ram Rampage riunisce il meglio della tecnologia, con testata in alluminio e doppia fasatura delle valvole, collettore di aspirazione variabile, iniezione diesel ad alta pressione (2.000 bar), turbocompressore a geometria variabile e valvola di scarico elettrico, intercooler ad aria, acqua e doppio raffreddamento del motore. circuito. L’impianto di scarico è dotato di doppio sistema di ricircolo dei gas (EGR) e post-trattamento con iniettore di urea raffreddato a liquido, controllato da un’unica centralina elettronica: cambiamento possibile solo grazie all’adozione di processori più veloci ed efficienti.

Il nuovo motore 2.2 Turbodiesel è disponibile in tutte le versioni 2025 di Ram Rampage – tranne R/T – insieme alla trazione 4×4 Auto, che distribuisce automaticamente la potenza sui 2 assi. Il sistema di trazione ha anche una modalità ridotta. Un altro contenuto che aiuta il modello nella guida su diversi tipi di terreno è l’assistente alla discesa in collina (HDC – Hill Descent Control), garantendo le capacità fuoristrada che sono nel DNA del marchio. Il pluripremiato motore 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina da 272 CV e 400 Nm di coppia è ancora disponibile nelle versioni Rebel, Laramie e R/T, e rende il Rampage il pick-up più potente e veloce prodotto in Sud America.