Renault sfotte Stellantis: “Le loro auto elettriche? Consumano troppo”

Le piattaforme per le auto elettriche sono diventate un dilemma per i produttori. Alcuni gruppi hanno sviluppato architetture specifiche a zero emissioni, mentre altri hanno optato per sistemi multienergia che permettono di combinare diversi tipi di propulsione in un’unica struttura. Questo secondo è il caso di Stellantis, mentre il primo è quello di costruttori quali il gruppo Renault.

“Se consegno un’auto a benzina che consuma 5,5 litri per 100 chilometri e un veicolo elettrico che necessita di 15 kWh per 100 chilometri, non sto svolgendo correttamente il mio lavoro”, ha dichiarato Vittorio d’Arienzo, responsabile delle piattaforme Renault, ad Automotive News Europe. Ciò che intende dire è chiaro dal resto dell’intervista: con le piattaforme ‘dedicate’ per auto elettriche si può lavorare senza compromessi e quindi in modo più efficiente che con una piattaforma adatta a tutti i tipi di guida.

Sono in molti a pensare che questi dichiarazioni rappresentino una vera e propria frecciatina al re della condivisione delle piattaforme: Stellantis. Quasi tutte le auto lanciate sul mercato dall’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares sono sia veicoli elettrici che auto con motore a combustione. Renault invece ha scelto una strada diversa e presenta solo veicoli elettrici completamente separati che fornisce insieme a modelli completamente diversi con motore a combustione. Gli esempi più recenti sono la Renault 5 e la Renault 4, le prime vetture su base AmpR Small, quindi solo per veicoli elettrici.

Secondo d’Arienzo, adottare una piattaforma specifica è l’unica scelta valida, soprattutto per quanto riguarda il consumo energetico. Sebbene i valori attuali, come quello della Renault 5 che consuma 14,9 kWh/100 km, siano soddisfacenti, il responsabile della piattaforma della casa francese ritiene che possano essere ulteriormente ottimizzati. Per la prossima Twingo, l’obiettivo di Renault è di raggiungere un consumo di 10,5 kWh per 100 chilometri, rendendola così molto efficiente.