Jeep registra la crescita più forte nel mercato francese nel mese di ottobre

Nel mese di ottobre, Jeep ha continuato il suo ottimo momento in Francia con un incremento del 31 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il marchio americano che fa parte del gruppo Stellantis ottiene così la crescita più forte sul mercato francese tra i grandi produttori.

Con un aumento delle immatricolazioni del 31% rispetto a ottobre 2023, Jeep sovraperforma il mercato francese nell’ottobre 2024

Spinta in particolare dagli ottimi risultati di Jeep Avenger, questa progressione offre al produttore statunitense una quota record di mercato delle auto in Francia nei primi dieci mesi dell’anno (0,69 per cento). In Francia, Jeep si sta piano piano affermando come un marchio automobilistico in prima linea nella transizione energetica.

Nel corso del mese di ottobre del 2024 l’86 per cento delle immatricolazioni del brand sono elettrificate, con il 25 per cento modelli 100 per cento elettrici, il 15 per cento ibridi plug-in e il 46 per cento ibridi. Nel complesso del mercato, Jeep rappresenta l’1,2 per cento della quota di mercato 100 per cento elettrica e l’1,4 per cento della quota di mercato ibrida plug-in.

La buona dinamica di Jeep è confermata da un forte aumento degli ordini acquisiti, in crescita del 22 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, la rete francese continua a rafforzarsi con l’apertura di tre nuovi punti vendita a Cergy, Chambourcy e Marmande.

In casa Stellantis si spera naturalmente che Jeep possa continuare con questo trend positivo nell’importante mercato auto francese anche nel corso dei prossimi mesi.