Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia ad ottobre e nel 2024

Secondo l’analisi dei dati di mercato realizzata da Dataforce, Jeep Avenger continua a distinguersi nel panorama automobilistico italiano, mantenendo la sua posizione di leader nel segmento B-SUV e diventando il SUV più venduto nel paese nei primi dieci mesi del 2024, considerando tutte le motorizzazioni. Questo straordinario risultato mette in luce non solo l’attrattiva del modello, ma anche l’abilità del marchio Jeep di adattarsi alle esigenze dei consumatori.

Inoltre, negli ultimi dieci giorni, l’offerta della Jeep Avenger si è arricchita ulteriormente con il lancio della versione Avenger 4xe, dotata di trazione integrale. Questa nuova aggiunta completa una gamma già variegata, che include un modello completamente elettrico – il primo SUV Jeep nella storia – una variante a benzina con cambio manuale e un’opzione e-Hybrid con trasmissione automatica.

In aggiunta, la leadership di Jeep nel segmento B-SUV è ulteriormente rinforzata da Jeep Renegade, prodotto a Melfi, che si distingue come il leader tra i B-SUV ibridi plug-in grazie alla tecnologia 4xe. Questa soluzione innovativa non solo migliora le performance del Renegade – insieme ai modelli Compass, Wrangler e Grand Cherokee – ma lo rende anche più divertente da guidare e sostenibile. Il sistema ibrido plug-in 4xe consente di abbattere le emissioni, potenziando le prestazioni e il divertimento di guida, anche su terreni off-road.

I successi ottenuti, in particolare da Avenger e Renegade, hanno ulteriormente consolidato la posizione di Jeep nel mercato italiano. Tra gennaio e ottobre 2024, il marchio ha mantenuto l’ottava posizione, con una quota di mercato che si avvicina al 4,5 per cento. Questo traguardo evidenzia l’abilità di Jeep di attrarre e soddisfare una clientela diversificata, grazie a una gamma di SUV che combina innovazione e la tradizione che ha reso il brand noto a livello mondiale.