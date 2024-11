Ottima crescita per Opel in Italia a ottobre

Opel registra un’importante crescita nelle immatricolazioni in Italia a ottobre, con un aumento dei volumi di auto e veicoli commerciali del 2,6% rispetto a ottobre 2023, raggiungendo una quota di mercato del 3%, con un incremento di 0,4 punti percentuali. I risultati sono ancora più positivi nel segmento delle auto per clienti privati, dove la quota di mercato sale al 3,4%, segnando un aumento di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Aumentano le vendite e la quota di mercato di Opel a ottobre in Italia

A trainare questo successo è la Opel Corsa, che a ottobre si è classificata come l’auto tedesca più venduta in Italia e ottava in assoluto, con un incremento delle vendite del 54% rispetto allo stesso mese del 2023. L’apprezzamento dei clienti italiani, che dura da oltre 40 anni, è legato a vari fattori. Tra questi spicca il nuovo design, con il distintivo frontale Vizor e il nome “Corsa” posto con eleganza al centro del retro.

La nuova Opel Corsa migliora l’esperienza di guida con tecnologie avanzate: una plancia digitale basata su Snapdragon Cockpit di Qualcomm, un sistema infotainment intuitivo con schermo touch fino a 10″ e fari Intelli-Lux LED aggiornati per maggiore precisione. La versione Corsa Electric ora offre 402 km di autonomia WLTP, grazie a una batteria ottimizzata. Opel presenta anche il primo modello ibrido a 48 V senza bisogno di ricarica. Con motorizzazioni elettriche, ibride e a combustione, la nuova Opel Corsa risponde a tutte le esigenze.

Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia, afferma: “Da molti anni, Opel si impegna a rendere le tecnologie accessibili a tutti. Offriamo dotazioni su modelli popolari come la Opel Corsa che, un tempo, erano riservate solo a vetture di fascia alta. Questo, insieme alle dimensioni compatte e all’ampio spazio interno, ha fatto della nostra compatta tedesca una scelta ideale per clienti italiani da oltre 40 anni, adatta sia a giovani che adulti, single e famiglie.”