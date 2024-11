Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: ecco le novità per il 2025

Jeep Wagoneer 2025 unisce tradizione, raffinatezza e tecnologia a un comfort senza pari e alla leggendaria capacità 4×4. Alimentata dal motore Hurricane Twin Turbo I-6 standard con 420 cavalli la vettura della casa americana di Stellantis stabilisce il punto di riferimento per potenza ed efficienza nel segmento dei grandi SUV.

Svelato il model Year 2025 di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: ecco le principali novità

Gli interni della Jeep Wagoneer offrono di serie una spaziosa terza fila con posti a sedere fino a otto e il miglior volume complessivo per i passeggeri della categoria e il miglior spazio per le gambe nella seconda e terza fila con il maggior volume di carico dietro la terza fila.

Tecnologie all’avanguardia, tra cui l’avanzato sistema Uconnect 5, Head-up Display, telecamera con vista surround a 360 gradi, fino a 40 pollici di superficie totale dello schermo, Amazon Fire TV Built-In disponibile e l’esclusivo sistema audio McIntosh del segmento, offrono una selezione impareggiabile di caratteristiche premium per gli interni.

Combinando queste caratteristiche con solide credenziali SUV, tra cui la migliore capacità di traino della categoria fino a 10.000 libbre, la Jeep Wagoneer si basa sul SUV originale definendo la prossima generazione di un’icona americana.

Quando equipaggiata con Advanced All-Terrain Group, la Jeep Wagoneer presenta quattro piastre di protezione in acciaio che proteggono l’assale anteriore, la scatola di rinvio, il serbatoio del carburante e la boccola stabilizzatrice della barra stabilizzatrice posteriore. I tre sistemi 4×4 disponibili includono Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II. Con il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain standard, che regola gli schemi di cambio, le prestazioni del motore e la distribuzione della coppia per la massima trazione su strade difficili, Quadra-Drive II presenta un differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato (eLSD) che offre una capacità di trazione leader del settore. Le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift offrono una guida fluida e fino a 10 pollici di altezza da terra.

Jeep Wagoneer 2025 presenta alcune interessanti novità. Gli specchietti laterali sono ora dotati della funzione di ripiegamento elettrico, offrendo una maggiore praticità. Inoltre, i cerchi in alluminio da 20 pollici diventano standard, conferendo un aspetto più elegante e robusto al veicolo. Un’altra aggiunta significativa è la gestione attiva della corsia, ora inclusa di serie, che migliora la sicurezza durante la guida. Infine, il cruise control adattivo è stato reso standard, rendendo l’esperienza di guida ancora più confortevole e tecnologicamente avanzata.

Jeep Grand Wagoneer 2025 fonde perfettamente comfort superiore, lusso e tecnologia avanzata con la leggendaria capacità 4×4 Jeep. Leader nel segmento dei grandi SUV, la vettura offre una gamma di propulsori avanzata con una maneggevolezza raffinata e di qualità superiore e capacità affidabili. La Jeep Grand Wagoneer offre il più ampio spazio per passeggeri e bagagli della sua categoria, materiali di qualità superiore e tecnologia all’avanguardia come il pluripremiato sistema Uconnect 5, Head-up Display e telecamere surround view.

Creando un’esperienza senza pari, le opzioni di informazione e intrattenimento possono essere apprezzate tramite una superficie totale dello schermo disponibile da 75 pollici con Amazon Fire TV integrata e il primo sistema di intrattenimento premium McIntosh da 1.375 watt del segmento, dotato di 23 altoparlanti, tra cui un subwoofer da 12 pollici con sistema surround 3D. Combinando queste caratteristiche con solide credenziali SUV, tra cui il miglior traino della categoria di 9.800 libbre, la Jeep Grand Wagoneer si basa sul SUV originale definendo la prossima generazione di un’icona americana.

Alimentata dal motore standard High Output Hurricane Twin Turbo che ora eroga 540 cavalli, la Grand Wagoneer stabilisce il punto di riferimento per potenza ed efficienza nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. Le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift offrono una guida fluida e fino a 10 pollici di altezza da terra.

Il sistema Quadra-Drive II 4×4 della Grand Wagoneer con gamma bassa attiva e differenziale posteriore a slittamento limitato elettronico offre la leggendaria capacità 4×4 della Jeep, tra cui un rapporto di riduzione di 48:1, sistema di gestione della trazione Selec-Terrain e fino a 24 pollici di guado. Grand Wagoneer è dotato di oltre 140 funzionalità di sicurezza e protezione avanzate standard e disponibili, tra cui Head-up Display, cruise control adattivo, Active Driving Assist, visione notturna, rilevamento del conducente assonnato e riconoscimento dei segnali stradali.

Jeep Grand Wagoneer per il 2025 introduce diverse novità entusiasmanti. Il veicolo è ora equipaggiato con un motore Hurricane Twin Turbo a sei cilindri in linea, che offre prestazioni elevate con una potenza di 540 CV. Questo motore è progettato per ridurre le emissioni senza compromettere il risparmio di carburante. Anche i cerchi in alluminio da 22 pollici diventano standard, migliorando l’estetica e la stabilità del veicolo.

Inoltre, la nuova generazione di assistenza alla guida attiva è disponibile sul modello Serie II Obsidian e sulla Serie III, offrendo funzionalità avanzate. Il sedile passeggero con memoria è ora standard, così come lo schermo passeggero anteriore, che aggiunge comodità agli occupanti. Tra le altre innovazioni, il rilevamento del conducente assonnato, il riconoscimento dei segnali stradali e l’assistenza alle collisioni agli incroci sono stati resi standard, migliorando ulteriormente la sicurezza e l’esperienza di guida complessiva.