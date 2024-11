Fiat Tipo 1.6 Multijet 16V: esemplare con 272.663 km ancora in perfette condizioni, elogi dall’Olanda

In Olanda il celebre sito automobilistico Autoweek ha testato nei giorni scorsi una Fiat Tipo 1.6 Multijet 16V che ha percorso 272.663 km e che si trova in perfette condizioni. Il sito olandese mostra spesso dei video in cui testa delle auto che hanno già percorso moltissimi chilometri per vedere come si comportano. In questo caso oggetto del video è proprio una Fiat Tipo che dimostra di essere una versione altamente affidabile.

In Olanda grandi complimenti per una Fiat Tipo 1.6 Multijet 16V che funziona benissimo anche dopo oltre 272 mila km percorsi

La versione analizzata è quella con motore diesel appartenente a Alex van Bolhuis, il quale si dice “completamente soddisfatto” del suo veicolo. Alex lavora nella vendita di automobili e, pur avendo una predilezione per le auto d’epoca francesi, ha anche una Fiat Tipo 1.6 Multijet 16V che utilizza frequentemente. Nel corso della sua carriera di automobilista, ha avuto l’opportunità di guidare vetture straordinarie, come la sua prima auto, una Renault 5 del 1986, e una Peugeot 309 GTI.

Fiat Tipo 1.6 Multijet 16V è sicuramente una delle versioni più interessanti tra quelle che hanno fatto parte della gamma di questa auto che come tutti ricorderete è stata lanciata sul mercato nel 2015 ma che ormai è vicina alla fine della sua carriera. Fiat infatti ha deciso di mettere fine alla sua produzione nel corso del 2025. Al suo posto arriveranno i due nuovi SUV della famiglia Panda e cioè la nuova Fiat Multipla nel 2025 e la nuova Fiat Panda Fastback nel 2026.

Si spera ovviamente che anche le Fiat del futuro possano garantire la stessa affidabilità di auto come questa che ancora oggi si fa apprezzare anche al di fuori dei confini italiani come dimostra questa notizia positiva che arriva dall’Olanda. Tra l’altro gli esperti che hanno esaminato l’auto ritengono possa durare ancora a lungo.