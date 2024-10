15 anni fa la Fiat 500 arrivava in Brasile

Nell’ottobre 2009, il Brasile è stato il palcoscenico per l’arrivo di uno dei veicoli più emblematici dell’industria automobilistica mondiale: la Fiat 500. Simbolo dello stile italiano, la compatta urbana ha rapidamente conquistato i consumatori con il suo design retrò, la tecnologia all’avanguardia e una proposta differenziata nel mercato automobilistico. Ora, 15 anni dopo, il modello continua a fare la storia nel Paese con la sua versione 100% elettrica, la Fiat 500e.

Nell’ottobre del 2009 Fiat 500 fece il suo debutto in Brasile

Quando arrivò in Brasile, la Fiat 500 portò un mix perfetto di nostalgia, iconicità e innovazione, ricordando la classica 500, un grande successo per il marchio prodotto in Italia tra il 1957 e il 1975, con tutta la modernità necessaria per attirare un pubblico urbano e sofisticato. Il pacchetto di equipaggiamenti era completo per l’epoca, dotato di elementi come sterzo elettrico Dual Drive, aria condizionata digitale, sette airbag ed ESP (sistema elettronico di stabilità).

Essere pionieristici fa parte del DNA di Fiat e la 500 non è diversa, il modello è stato il primo veicolo Fiat venduto in Brasile con Hill Holder. Inoltre, è stata anche la prima vettura a offrire sette airbag di serie e il controllo elettronico della stabilità. Conosciuta come “Cinquecento” o “Quinhentos”, la Fiat 500 si è evoluta costantemente, seguendo le tendenze del mercato automobilistico e adattandosi alle nuove esigenze di mobilità. Nel 2021 è arrivata in Brasile completamente rinnovata come primo modello Fiat 100% elettrico disponibile nel Paese.

“La Fiat 500 è molto più di un’auto della nostra gamma, è un’icona senza tempo che riflette il DNA di Fiat. Nel corso della sua storia, la Fiat 500 ha portato innovazione, stile e, ora con la versione elettrica, sostenibilità. Avere un modello come questo rafforza il nostro impegno nell’offrire soluzioni che uniscono la tecnologia all’avanguardia al fascino e alla tradizione che i consumatori si aspettano dal nostro marchio”, ha dichiarato Alexandre Aquino, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America.

Giunta alla terza generazione, la 500e è stata sviluppata sulla nuova piattaforma Mini EV, che l’ha resa più grande, più connessa e dotata di nuove tecnologie per il segmento. Un design moderno e sofisticato mantiene l’essenza affascinante del modello originale, ma con un tocco d’avanguardia, rafforzando la sua vocazione a trasformare l’ambiente che lo circonda. Il motore elettrico della 500e offre una potenza di 87 kW, l’equivalente di 118 cavalli a 4.200 giri, con una coppia impressionante di 220 Nm. Ciò consente al modello di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi.