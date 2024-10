Alfa Romeo Junior: il 24% degli ordini riguarda la versione elettrica, in Italia quasi la metà degli ordini

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che Alfa Romeo Junior ha ricevuto già oltre 10 mila ordini. Si tratta dunque di una risposta entusiastica che non si vedeva dai tempi di Alfa Romeo Giulietta e MiTo come anticipato dall’ex CEO Jean Philippe Imparato. Oggi vogliamo evidenziare che secondo quanto fatto trapelare dalla stessa casa automobilistica del Biscione il 24 per cento di questo ordini riguarda la versione elettrica. Inoltre in Italia si sono registrati ben 4.500 ordini su 10 mila. Il nostro paese dunque ha la parte del leone in questo avvio positivo sul mercato per il nuovo SUV compatto del Biscione nuova entry level della gamma della casa automobilistica milanese.

Alfa Romeo Junior: in Italia oltre 4.500 ordini

Questo dato dell’Italia lo si deve in particolare a Leasys da cui derivano oltre 1.800 ordini per Alfa Romeo Junior. Nel frattempo con l’arrivo della versione ibrida la gamma si è completata e con l’arrivo del modello anche in altri mercati gli ordini e le vendite dovrebbero incrementarsi ulteriormente. Come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo il SUV compatto a settembre ha fatto la sua comparsa per la prima volta nei dati di vendita ufficiali superando al primo colpo la berlina Alfa Romeo Giulia.

Da qui a fine anno avremo le idee più chiare su quello che è stato l’impatto sul mercato di Alfa Romeo Junior che ricordiamo è considerato un modello fondamentale per la crescita delle quote di mercato della casa automobilistica del Biscione. La previsione iniziale fatta a proposito di questo modello prodotto a Tychy in Polonia ipotizzava tra le 50 mila e le 70 mila unità all’anno.