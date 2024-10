Stellantis ha appena fatto causa a Brose, uno dei suoi principali fornitori di componenti 

Stellantis ha attribuito al suo fornitore, Brose, la causa dell’interruzione della produzione nel suo stabilimento di Windsor. Il produttore tedesco di componenti avrebbe infatti incrementato i prezzi di alcune forniture, spingendo Stellantis a versare importi maggiorati dal 1° luglio. Ora la casa automobilistica ha deciso di agire legalmente per ottenere condizioni contrattuali più favorevoli.

Si tratta del quinto fornitore che Stellantis porta in tribunale quest’anno in un’ondata di battaglie legali

Brose, uno dei cinque maggiori fornitori automobilistici a conduzione familiare al mondo, fornisce parti a vari fornitori di primo livello, ma in questo caso, determina quanto produrne e dove inviarli in base agli ordini di Stellantis. Ad agosto 2023, avrebbe minacciato Stellantis di sospendere le spedizioni a meno che la casa automobilistica non avesse concesso un aumento di prezzo.

Stellantis e Brose avevano trovato un accordo a novembre, ma secondo il gruppo automobilistico, il fornitore tedesco avrebbe poi rinnegato i propri impegni. La casa automobilistica ha quindi avviato un’azione legale contro Brose, dopo che la produzione a Windsor è stata fermata per due giorni. Nella denuncia, Stellantis sostiene che, senza un intervento giudiziario, Brose continuerà a non rispettare i contratti con FCA, richiedendo aumenti di prezzo a sua discrezione e mettendo a rischio l’operatività degli stabilimenti FCA.

“Non commentiamo le controversie legali in corso”, ha affermato Brose nella dichiarazione. “Tuttavia, riconosciamo che la volatilità nel settore automobilistico ha avuto un impatto significativo sulle relazioni tra la base di fornitura e le case automobilistiche. Il nostro obiettivo principale è proteggere la nostra attività e i nostri dipendenti, poiché ci impegniamo a trovare soluzioni ragionevoli per supportare le relazioni con i nostri clienti. Restiamo fiduciosi in una risoluzione che consenta alla nostra partnership di continuare”.

Questa causa rappresenta l’ultima di una serie di azioni legali intraprese da Stellantis contro i fornitori per gli aumenti di prezzo nel 2024. Mentre l’azienda respinge quelli che considera aumenti di costo ingiustificati, l’industria automobilistica si trova ad affrontare una significativa volatilità. Il gruppo guidato da Carlos Tavares ha citato in giudizio altri quattro fornitori all’inizio di quest’anno, sostenendo simili controversie sui prezzi. Le azioni legali sottolineano la posizione di Stellantis nel ritenere i fornitori responsabili dei termini concordati in precedenza, soprattutto quando le modifiche dei prezzi vengono introdotte inaspettatamente.