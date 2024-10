Stellantis presenta la tecnologia Bio-Ibrida al Presidente del Brasile

Stellantis ha partecipato questo martedì 08 ottobre all’evento Liderança Verde Brasil Expo, promosso dal Ministero delle Miniere e dell’Energia, a Brasilia. Durante l’esposizione, il Presidente della Repubblica Luiz Inácio Lula da Silva ha celebrato la Cerimonia di sanzione della Legge sul Carburante del Futuro.

Le nuove tecnologie fanno parte degli investimenti da 32 miliardi di real annunciati da Stellantis per il Sud America

All’evento, Stellantis ha esposto quattro modelli dotati di tecnologie Bio-Hybrid, che combinano l’elettrificazione con motori flessibili alimentati da biocarburanti (etanolo) a tre diversi livelli. Il primo modello nazionale equipaggiato con la tecnologia Bio-Hybrid di Stellantis sarà lanciato il mese prossimo.

“Per Stellantis è essenziale accelerare lo sviluppo locale di nuove tecnologie che combinino l’elettrificazione con i motori flessibili. Incoraggiamo inoltre l’uso di biocarburanti come l’etanolo, che rappresenta un’alternativa competitiva ed efficiente affinché il Paese possa procedere verso la decarbonizzazione. Questa iniziativa è in linea con l’ambizione globale di Stellantis di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2038 e con il nostro obiettivo di guidare una mobilità pulita, sicura e conveniente nella regione”, ha affermato il Presidente di Stellantis per il Sud America, Emanuele Cappellano.

Erano esposti anche alcuni dei modelli che compongono il portafoglio dei marchi Stellantis nella regione, rappresentati da Fiat Strada, Jeep Compass, Peugeot 2008, Citroën Basalt e la Fiat Fastback e Abarth. Tutti equipaggiati con motori Flex prodotti in Brasile.

Stellantis è stata pioniera nello sviluppo e nell’applicazione della tecnologia dei motori a biocarburante con Fiat, che nel 1979 ha lanciato la Fiat 147, la prima automobile a etanolo prodotta in serie al mondo, prodotta presso il Betim Automotive Complex.

All’inizio di quest’anno, Stellantis ha annunciato investimenti per 32 miliardi di real in Brasile e Sud America, i più grandi nella storia dell’industria automobilistica della regione. Uno dei protagonisti di questo investimento è la tecnologia Bio-Hybrid, che viene già prodotta nel Paese, dove si trova il centro globale per lo sviluppo tecnologico dell’azienda. L’azienda continua così l’eredità di innovazione stabilita dall’inizio delle sue attività in Brasile.

Con l’investimento verranno implementate quattro nuove piattaforme, 40 nuovi prodotti, oltre a tre propulsori ibridi gradualmente prodotti e introdotti sul mercato a partire da quest’anno. Queste nuove tecnologie includono Bio-Ibrido; Bio-Hybrid e-DCT con trasmissioni elettrificate a doppia frizione; Plug-in bioibrido; e BEV (100% elettrici), anch’essi prodotti localmente.

La tecnologia bioibrida è flessibile e può essere integrata in vari modelli prodotti da Stellantis, oltre ad essere compatibile con tutte le linee di produzione dell’azienda nella regione. Le nuove tecnologie ibride ed elettriche rafforzeranno ulteriormente l’ingegneria brasiliana, l’industria nazionale e il ruolo leader di Stellantis nella mobilità pulita, sicura e accessibile.