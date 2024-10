Jeep Compass perde la leadership tra i SUV medi dopo 7 anni in Brasile

Brutta notizia dal Brasile per Jeep Compass. La popolare vettura della casa americana di Stellantis dopo ben 7 anni non è più leader del mercato dei SUV medi in Brasile. Il SUV di Jeep ha mantenuto a lungo la posizione di leader nel segmento dei SUV medi in Brasile, pur non essendo già da qualche mese il più venduto in assoluto. Tuttavia, come mostrano i dati di Fenabrave, la Toyota Corolla Cross ha recentemente superato il veicolo.

Jeep Compass non è più il SUV medio più venduto in Brasile: la vettura è stata superata dalla Toyota Corolla Cross

Al 22 ottobre, Toyota Corolla Cross si posizionava in testa al segmento dei SUV medi di ottobre, totalizzando 3.113 immatricolazioni, rispetto alle 2.445 registrate dalla Jeep Compass. Questo risultato posiziona la vettura di Toyota davanti alla sua concorrente anche nel totale annuo: la Corolla Cross ha registrato 38.325 unità vendute dall’inizio dell’anno, superando le 37.764 immatricolazioni della Jeep Compass.

Se continua così, sarà la prima volta che la Jeep Compass non sarà leader tra i SUV medi dal 2017. Ciò rovina l’eredità quasi perfetta del modello. Lanciata nel settembre 2016, la Compass ha guidato negli anni successivi il segmento dei SUV medi. Vale la pena ricordare che nel 2017 e nel 2018 è stato anche il SUV più venduto nel mercato brasiliano.

Ovviamente sul calo delle vendite influisce la mancanza di novità dato che il modello da tempo non riceve un restyling. Nonostante il look non sia cambiato dal suo lancio, quest’anno Jeep Compass si in Brasile si è arricchita di un’importante novità meccanica: il motore Hurricane. Ad equipaggiare le versioni a combustione più costose è arrivato il motore 2.0 turbo benzina da 272 CV. Il motore è accoppiato ad un cambio automatico a 9 rapporti e dispone di un sistema di trazione integrale. C’è da dire inoltre che la Corolla ha un prezzo leggermente più basso e ovviamente anche questo influisce. Non a caso Jeep ha deciso di praticare uno sconto sul prezzo di listino da questo mese. Ricordiamo infine che una nuova generazione del modello, che qui da noi sarà prodotta a Melfi, è prevista entro la fine del 2025.