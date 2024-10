Nuova Alfa Romeo Giulia: la versione ibrida sarà la più venduta?

Nuova Alfa Romeo Giulia è la prossima generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione il cui debutto, se non ci saranno cambiamenti, è previsto per la primavera del 2026. Di questa auto di recente al salone dell’auto di Parigi 2024 abbiamo saputo che non arriverà solo in versione elettrica, come era stato annunciato dallo stesso numero uno di Alfa Romeo Imparato che adesso ha lasciato il posto a Santo Ficili.

Nuova Alfa Romeo Giulia avrà una versione ibrida e sarà probabilmente la più venduta

A quanto pare ci sarà una o più versioni ibride della nuova Alfa Romeo Giulia. La situazione al momento non è del tutto chiara. Infatti non sappiamo quale motore sarà utilizzato per questa versione e che tipo di ibridazione avrà. Di certo questa sarà la versione entry level della futura gamma con le versioni elettriche che saranno più costose, compresa la stessa top di gamma Quadrifoglio che con i suoi 1000 cavalli di potenza tempi di ricarica super veloce e un’autonomia di circa 800 km non sarà di certo alla portata di tutti.

La nuova Alfa Romeo Giulia, che qui vi mostriamo in un render del creatore digitale Sugar Design, sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large la stessa di Dodge Charger Daytona e anche della nuova Alfa Romeo Stelvio. Alfa Romeo ha però promesso che questa auto manterrà la propria indentità e caratteristiche di guida uniche che la renderanno una berlina tra le migliori da guidare nel suo segmento di mercato.

La nuova Alfa Romeo Giulia avrà inoltre un design abbastanza diverso dal modello attuale, forse anche più di quello che ci mostrano questi render. Infatti chi l’ha vista dice che sarà una vettura molto sportiva quasi a due volumi e mezzo con coda tronca e stile coupeggiante. Ovviamente non mancheranno i riferimenti estetici alla recente Alfa Romeo Junior in special modo all’anteriore al posteriore con logo, scudetto, calandra e fari che saranno ovviamente molto simili.