Ram 1500 Classic: l’ultimo esemplare è uscito dalla catena di montaggio di Warren

Il 4 ottobre 2024, lo stabilimento Stellantis Warren Truck Assembly Plant ha segnato una tappa storica con la produzione dell’ultimo pick-up Ram 1500 Classic da mezza tonnellata del 2024. L’ultimo veicolo uscito dalla linea di produzione è stato un modello Tradesman, caratterizzato dall’elegante colore Delmonico Red e equipaggiato con il potente motore HEMI V8 da 5,7 litri.

A Warren nei giorni scorsi è stato prodotto l’ultimo esemplare di Ram 1500 Classic

Il Ram 1500 Classic è stato un pilastro del mercato dei pick-up full-size, celebrato per la sua capacità, comfort e innovazione. La quarta generazione ha debuttato nel 2008 ed è stata lanciata come Dodge Ram 1500 del 2009. Questo modello ha rappresentato un’evoluzione significativa nella gamma Ram, attraente per i clienti del lavoro e del tempo libero.

Nota per il suo stile distintivo e l’aerodinamica migliorata, la quarta generazione di Ram 1500 Classic era disponibile in diverse configurazioni, tra cui Regular Cab, Quad Cab e Crew Cab, con diverse lunghezze del cassone (5,5′, 6,3′ e 8′). L’introduzione di una sospensione posteriore a cinque bracci con molle elicoidali ha sostituito le tradizionali balestre, migliorando il comfort di guida e la maneggevolezza.

Durante la sua produzione, il Ram 1500 Classic ha riscosso grande successo, vincendo il prestigioso titolo di “Truck of the Year” di Motor Trend nel 2013 e nel 2014. Questi riconoscimenti hanno rafforzato la sua posizione di leader nel mercato dei pick-up full-size, grazie al suo equilibrato mix di prestazioni, comfort e funzionalità avanzate.

Nonostante l’introduzione della quinta generazione del Ram 1500 (DT) nel 2019, la quarta generazione del Ram 1500 DS ha continuato a essere prodotta e venduta come Ram 1500 Classic. Questo modello, pur mantenendo la sua solida reputazione e caratteristiche affidabili, ha offerto ai clienti un’opzione economica nel segmento dei pick-up da mezza tonnellata, rappresentando una scelta affidabile per chi desiderava un veicolo collaudato.

Durante il weekend, i lavoratori dello stabilimento Warren Truck Assembly Plant hanno condiviso toccanti tributi sui social media per celebrare la conclusione della produzione del Ram 1500 Classic, segnando la fine di un’era. I dipendenti hanno pubblicato immagini di camion ancora in fase di assemblaggio, decorati con le firme del team della linea di produzione. Questi gesti hanno messo in luce l’orgoglio e l’eccellenza artigianale che hanno sempre caratterizzato lo stabilimento, rendendo omaggio al lavoro di squadra e alla dedizione che hanno contraddistinto la realizzazione di questi veicoli.