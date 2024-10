Leasys al Fleet Europe Summit 2024

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, conferma la sua partecipazione al Fleet Europe Summit 2024, l’annuale rendez-vous dedicato al settore Fleet & Mobility promosso da Nexus Communication, che si terrà il 23 e 24 ottobre presso l’ Allianz MiCo Congress Center di Milano, Italia.

Leasys partecipa al Fleet Europe Summit, la principale conferenza internazionale per i leader di flotte e mobilità

Questo atteso appuntamento riunisce una schiera internazionale di attori aziendali del settore Fleet & Mobility, tra cui specialisti della mobilità e delle flotte, dirigenti delle risorse umane, fornitori del settore automotive, start-up e responsabili degli acquisti.

Leasys è orgogliosa di partecipare al 24° Fleet Europe con uno stand progettato per riflettere l’identità visiva dei Leasys Store, il branding appena lanciato per i punti vendita della rete. Questa location rappresenta l’ambiente perfetto per i fleet manager internazionali per scoprire l’ampia gamma di prodotti e servizi personalizzati di Leasys, nonché il nuovissimo e-commerce “Leasys e-Store” per un’esperienza cliente completamente digitale.

Il 24 ottobre l’Amministratore Delegato del Gruppo Leasys, Rolando D’Arco, parteciperà all’Executive Panel Debate “Mobilità sostenibile nell’era digitale”, dove i dirigenti di primarie società di leasing europee condivideranno il palco per un dibattito informativo su vari aspetti della mobilità, quali performance della flotta, dinamiche di mercato, sostenibilità e tecnologia.

Inoltre, Laura Martini, CMO di Leasys, parteciperà alla colazione Inspiring Women in Fleet come relatrice per un dibattito dal titolo “Women Driving Mobility into the Digital Future”. Il dibattito sarà un’occasione per condividere sfide e storie di successo, evidenziando le prospettive uniche che le leader donne portano al mondo delle flotte.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore, Leasys è il partner ideale per le aziende che optano per il noleggio a medio e lungo termine, così come per coloro che, pur mantenendo la proprietà della propria flotta, desiderano razionalizzare e delegare la gestione operativa con la garanzia di costi predefiniti e fissi. Leasys è da sempre al fianco dei fleet manager con un approccio consulenziale, offrendo soluzioni flessibili che tengono conto della rapida evoluzione delle esigenze delle aziende e favoriscono la transizione verso una mobilità sostenibile.